Argentina - Uruguay. Scaloni se planta frente a los tres empates seguidos: “Nosotros no cambiamos”

Lionel Scaloni cree que la selección argentina no debe apartarse del camino que recorre. Ni los tres empates consecutivos -dos por Eliminatorias y el último en el debut de la Copa América, ante Chile- ni haber desperdiciado la ventaja a favor en el resultado las tres veces cambian su parecer. Así lo expresó en la conferencia de prensa previa al partido ante Uruguay, que se jugará este viernes, en Brasilia. Dice el DT que el estilo no se discute. “La identidad de un equipo”, apuntó, “no radica en jugar con línea de 4 o 5, sino en cómo te plantás en la cancha, que les pedís a los jugadores. Nosotros no cambiamos: nuestra propuesta es pensar en el arco rival, con jugadores de buen pie y verticales del medio adelante. Siempre es mejor tener ocasiones, generarlas. Contra Chile no pudimos meterlas, pero el camino es ese y corregir algunas cosas que pasaron en el segundo tiempo. Seguramente la pelota entrará”, buscó el lado positivo del 1-1 del lunes, en Río de Janeiro.

“Cuando tenemos la pelota, generamos ocasiones. Cuando no la tenemos, no nos sentimos cómodos, es evidente. Pero da la casualidad de que los goles que recibimos fue por acciones puntuales, no por ser dominados. Con Chile, por ejemplo, las contras que tuvimos fueron de dos córneres a favor que Bravo manejó bien, no de un ataque en sí. No creo que nuestro problema radique en lo defensivo”, insistió, ante los cuestionamientos que la selección recibió por no poder sostener las ventajas. “Es cierto”, aceptó, “fuimos ganando los tres partidos. En Colombia nos empatan en la última jugada, después de haber tenido muchas ocasiones. Y Chile nos empata por una desconcentración puntual. Trabajamos en mantenernos igual todo el tiempo”.

Nicolás González se lamenta durante el partido entre Argentina y Chile. Scaloni lo respaldó. Ricardo Mazalan - AP

En los tres partidos en cuestión, el equipo tuvo diferentes protagonistas en la última línea. El entrenador habla de contingencias, no de dudas: “Los cambios en defensa fueron por la suspensión de Otamendi, la lesión que sufrió Cristian Romero y la inactividad que arrastraba Montiel. Tenemos claro a quiénes queremos y confiamos en los que tenemos. Los cambios fueron casi siempre obligados”, puntualizó.

En el predio de Ezeiza, antes de ir al aeropuerto y emprender el vuelo de más de seis horas que llevará al plantel a Brasilia, Scaloni lució enfocado en que el partido ante Uruguay no guarda relación con los anteriores. “Uruguay defiende diferente, es su punto fuerte, tenemos que materializar las ocasiones que tengamos”. El rival, sabe, obligará a dar un salto de calidad. Se enfrentan, al cabo, los máximos campeones de la Copa América: Uruguay tiene 15 títulos, Argentina 14. “Tenemos un enorme respeto por Uruguay, por su historia, por su entrenador, por sus jugadores. Soy seguidor de ellos, creo que son una de las mejores selecciones del mundo. Es un partido que todo el mundo quiere ver”, arrancó su análisis sobre una selección que lleva años consolidada. “Tiene dos delanteros de un enorme nivel, centrocampistas de gran presente y una defensa que se conoce desde hace mucho. ¿Cómo marcar a Cavani y Suárez? Lo ideal es tenerlos lo más lejos del área. Y en general, tener el control del partido y que estén incómodos. Pero claro que será difícil”.

Montiel adelante, en una práctica. Es uno de los titulares de la defensa. Twitter @Argentina - La Nación

Será también el duelo entre el Maestro Tabárez, el DT más longevo (74 años) y de mayor duración en el cargo (asumió en 2007) contra el más joven de la competencia: Scaloni tiene 43, aunque su ciclo está cumpliendo tres años ya. Tal como hizo en los últimos dos partidos, eligió no dar la formación titular: “El equipo está casi confirmado, va a ser similar al del otro día, con una o dos modificaciones por la seguidilla de partidos”, comentó.

Respaldó fuertemente a Lautaro Martínez, el goleador de su era, aunque viene de tres partidos sin anotar (“lo veo bien, estamos contentos con su trabajo, está haciendo buenos partidos, no veo por qué estar preocupado por su presente”) y se guardó un elogio grande para Cristian Romero, que apenas lleva un partido y medio en la selección, en alto nivel: “Lo venimos siguiendo desde hace rato. Walter (Samuel) y yo fuimos a verlo. Estábamos convencidos de su presente. Ponerse la camiseta no es fácil, pero tiene temperamento y personalidad. Puede que en algún momento baje, pero hay que darle tiempo y confiar. Más allá de los resultados, la única manera es darles la oportunidad y no la responsabilidad”, analizó.

El regreso del defensor de Atalanta será una de las novedad de la formación titular. Y el equipo tendría a Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Otamendi, Tagliafico o Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso, Nicolás González o Di María; Messi y Lautaro Martínez.

