Argentina venció por 3-0 a Venezuela como local en la Eliminatorias del Mundial 2026

Los detalles de todas las incidencias del partido

Argentina venció por 3-0 a Venezuela como local, en un partido de la jornada 17 de la Eliminatorias del Mundial 2026. Para Argentina los goles fueron marcados por Lionel Messi (a los 39, 80 minutos) y Lautaro Martínez (a los 76 minutos).

En la próxima fecha, Argentina se medirá con Ecuador, mientras que Venezuela tendrá como rival a Colombia.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

