Argentina - Venezuela, en vivo

15.20 El análisis del entrenador argentino

Lionel Scaloni ofreció la primera conferencia de prensa antes del partido contra Venezuela. Uno de los temas a los que se refirió, es a la vuelta de Lionel Messi: “Está bien. Jugó varios partidos en su equipo en estas semanas, después de no estar en la última convocatoria, que era lo que habíamos acordado porque necesitaba recuperarse y sumar minutos. Leo se entrenó a la par del grupo y está para ser parte del equipo que juegue ante Venezuela, que será un gran rival”, analizó.

El DT también tiene que sobrellevar la falta de otros jugadores que usualmente son convocados, como Emiliano “Dibu” Martínez, suspendido por dos fechas por los gestos obscenos en los festejos de la Copa América tras el encuentro con los chilenos y el golpe a una cámara al final del juego con los cafeteros; y los lesionados Nicolás González, Paulo Dybala, Marcos Acuña y Alejandro Garnacho. Además, Cristian Romero debe cumplir una fecha por la acumulación de amonestaciones y Alexis Mac Allister llegó a la concentración con una molestia.

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa previo al partido CHRIS ARJOON - AFP

Respecto de Dibu y el Cuti, Scaloni se lamentó por la situación. “Esperemos que estas cosas no vuelvan a pasar, sobre todo porque el equipo no se puede permitir no tener al Dibu y a Romero. Más allá de que podemos estar de acuerdo o no con la sanción, en mi caso no estoy de acuerdo, lógicamente son cosas que como entrenador no me gustan para los jugadores y tenemos que hacer hincapié en eso, en que el jugador cuando es sancionado o expulsado sea por algo dentro del partido. Pero Emiliano se ha expresado de una manera muy correcta, lo ha hecho muy bien. No estoy de acuerdo con la sanción porque pasan cosas muchas peores y no se sancionan, no me parece”.

Sobre la reacción del grupo tras la derrota con Colombia, el entrenador sentenció: “El equipo aparece siempre. Tenemos un gran plantel. Es una fecha muy difícil para nosotros la convocatoria, por todos los imponderables”.

15 Probable formación de la Argentina

Con algunos cambios, Lionel Scaloni apostaría por una sorpresa para visitar a Venezuela. Sería el ingreso de Thiago Almada para ser una opción ofensiva junto a Lionel Messi. de este modo, la alineación inicial sería de la siguiente manera: Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicoás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Thiago Almada; Julián Álvarez.

Thiago Almada sería titular en el partido frente a Venezuela Ariana Cubillos - AP

14.35 En vivo: cómo ver online Venezuela - Argentina

El partido será transmitido por Telefé y TyC Sports, y también se puede seguirlo online por plataformas de cableoperadores y TV satelital, como Flow y DGo. En todos los casos se requiere ser cliente. Además, la cobertura en vivo en LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones del partido, minuto por minuto.

14.30 Bienvenidos al minuto a minuto de Venezuela - Argentina

Comenzamos la cobertura de Venezuela vs. Argentina, por la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que viene de caer ante Colombia por 2 a 1 en Barranquilla, visita Maturín liderando las posiciones con 18 unidades y procura su séptimo triunfo. Su rival, igualó sin goles frente a Uruguay en su última presentación. El seleccionado vinotinto, preparado por el argentino Fernando Batista, se ubica sexto, en un puesto de clasificación para el Mundial de 2026, con 10 puntos. El choque comenzará a las 18 y tendrá lugar en el estadio Monumental.

Argentina visita a Venezuela por la novena fecha de las eliminatorias Mauro Alfieri - LA NACION