Argentina vs. Canadá, en vivo: cómo ver online el partido por la Copa América 2024

La selección argentina se enfrenta a Canadá este martes desde las 21 (horario argentino), en New Jersey, con el objetivo ineludible de poner credenciales sobre la mesa si no se quiere volver a casa antes de la final de la Copa América de Estados Unidos 2024. Se miden en el marco de las semifinales y a la espera del vencedor del otro partido de esta instancia que protagonizarán este miércoles Uruguay y Colombia. El equipo conducido por Lionel Scaloni, campeón vigente de este certamen y del Mundial de Qatar 2022, ya se enfrentó a Canadá en la primera jornada, por el grupo A, pero decreció en su rendimiento y estuvo cerca de quedar eliminada en cuartos de final a manos de Ecuador. El partido se puede ver en vivo por televisión en Telefé, TyC Sports, TV Pública y DSports y seguir minuto a minuto en canchallena.com.

Entre las principales novedades de la albiceleste, que busca una nueva final, aparecen las inclusiones de Ángel Di María y Julián Álvarez en el equipo titular, mientras se mantiene una duda en el mediocampo: Enzo Fernández o Leandro Paredes. ‘Fideo’, quien disputa su última competencia con la selección argentina, no ingresó ni un minuto ante Ecuador, mientras que Julián lo hizo en el complemento en lugar de Lautaro Martínez, quien le arrebató el lugar entre los once. Con los apuntes en carpeta sobre lo que puede generar Canadá, la Argentina no se puede distraer. Si bien en ese encuentro inicial la albiceleste venció 2 a 0 gracias a los goles de Álvarez y el ‘Toro’ Martínez, los norteamericanos dejaron en claro que tienen un gran equipo, con buen manejo y muchísima fortaleza física.

Lionel Messi y Lionel Scaloni dialogan en durante la práctica: el 10 no está en plenitud, pero juega Aníbal Greco

Argentina vs. Canadá: todo lo que hay que saber

Copa América 2024 - Semifinal

Día: Martes 9 de julio.

Hora: 22 (hora argentina).

Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey, Estados Unidos).

Árbitro: Piero Maza (Chile).

TV: TyC Sports, DSports, TV Pública y Telefé.

Streaming: TyC Sports Play, DGO, Flow, Telecentro Play, Mi Telefé y Cont.ar.

Minuto a minuto: Canchallena.

Argentina vs. Canadá: cómo ver online

El encuentro correspondiente a las semifinales de la Copa América 2024, que se disputa este martes en Nueva Jersey, Estados Unidos, se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, Telefé, TV Pública y DSports como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play, MiTelefe, Cont.ar y DGO. Por su parte, quienes cuenten con Flow o Telecentro Play pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

Telefé.

TV Pública.

DSports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Emiliano 'Dibu' Martínez salvó a la selección argentina: atajó dos penales en la tanda vs. Ecuador LA NACION/Anibal Greco

El equipo dirigido por Lionel Scaloni fue el primero que se metió entre los cuatro mejores al derrotar a Ecuador 4 a 2 por penales luego de empatar 1 a 1 con goles de Lisandro Martínez y Kevin Rodríguez. En la tanda, Lionel Messi picó el primer remate y la pelota pegó en el travesaño, lo que complicó el panorama del máximo favorito al título. Pero Emiliano ‘Dibu’ Martínez siempre está: detuvo los remates de Ángel Mena y Alan Minda. Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Gonzalo Montiel encaminaron el triunfo albiceleste con sus aciertos, a pesar de que también anotaron los ecuatorianos John Yeboah y Jordy Caicedo. Fue Nicolás Otamendi el que cerró la faena y le dio la clasificación al campeón del mundo en una noche donde estuvo lejos de dar su mejor versión.

Canadá, por su parte, eliminó en cuartos de final a Venezuela, dirigida por el DT argentino Fernando Batista. En los 90′ igualaron 1 a 1 gracias a las anotaciones de Jacob Shaffelburg y Salomón Rondón. En la definición por penales, el conjunto norteamericano se impuso 4 a 3 con el arquero Maxime Crépeau como gran figura al contener los disparos de Jefferson Savarino y Wilker Ángel.

Canadá jugó de igual a igual ante la selección argentina, en el estreno en la copa el 20 de junio Anibal Greco

En la previa del encuentro, Scaloni habló en conferencia de prensa y dijo qué es lo que más le preocupa del conjunto dirigido por Jesse Marsch. “Tiene jugadores que son importantes y que son bastante buenos, con un entrenador que les ha trasmitido una manera de jugar. Presionan bien. Es un buen equipo. Nos ha puesto las cosas difíciles. Esperemos que el partido se decante por nuestro lado, con el juego sobre todo. En el tema físico no será posible equipararlo”, comentó.

Marsch, por su parte, y comparó el debut con las semifinales de este martes: “En los últimos partidos evolucionamos físicamente. Estamos mejor preparados que al principio. Hemos logrado crecer como equipo. Y todavía no han visto lo mejor que tenemos para dar”, dijo. Además, el entrenador estadounidense consideró una “ventaja” que Canadá haya disputado un primer partido ante la selección argentina: “Ahora sabemos la calidad y el nivel al que juegan. Eso nos beneficia más a nosotros de lo que los beneficia a ellos”, cerró.

Julián Álvarez por Lautaro Martínez es el cambio seguro de la Argentina para enfrentar a Ecuador BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández o Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Ángel Di María o Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández o Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Ángel Di María o Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. Canadá: Máxime Crepeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Ismael Koné, Stephen Eustaquio; Liam Millar, Jonathan David, Jacob Shaffelburg; y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

