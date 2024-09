Argentina vs. Colombia, en vivo: cómo ver online el partido de la selección por las eliminatorias

Escuchar

Colombia y la Argentina se enfrentan este martes desde las 17.30 (hora argentina) en el estadio Metropolitano de Barranquilla en el primer encuentro y más atractivo de la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026. El partido entre los dos mejores equipos del momento en el continente es arbitrado por el chileno Piero Maza.

El encuentro se transmite en vivo por TyC Sports y Telefé, por lo que hay varias opciones para seguirlo online en plataformas digitales. Las alternativas son Flow, MiTelefé, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. La TV Pública esta vez no emite el duelo porque no llegó a un acuerdo con los dueños de los derechos. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Colombia vs. Argentina, por las eliminatorias al Mundial 2026, en canchallena.com Canchallena

La previa de Colombia vs. Argentina

El conjunto dirigido por el argentino Néstor Lorenzo marcha tercero en la clasificación con 13 unidades en siete encuentros. El viernes pasado igualó ante Perú 1 a 1 como visitante en Lima y dejó pasar la ocasión de escalar al segundo puesto. Se trata del único invicto que tiene el certamen, pero que no está en lo más alto porque igualó cuatro compromisos y ganó tres.

Luis Díaz y James Rodríguez, las figuras de Colombia serán titulares vs. la selección argentina Daniel Apuy - AP

El equipo albiceleste, que en su última presentación le ganó a Chile 3 a 0 en el estadio Monumental con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Paulo Dybala, llega como líder de la tabla de posiciones con 18 puntos producto de seis victorias y una caída y, más allá de lo que ocurra en la fecha, la terminará en lo más alto porque su único escolta es Uruguay con 14 unidades.

De cara al compromiso ante el seleccionado cafetero, al que la Argentina derrotó en la final de la Copa América el pasado 14 de julio, el DT albiceleste, Lionel Scaloni, realizaría apenas una modificación con respecto al último partido: Giovani Lo Celso ingresaría por Nicolás González, quien se retiró con un fuerte traumatismo en el talón. Por su parte, Alexis Mac Allister sería titular aunque está “entre algodones”, por lo que no disputaría los 90 minutos por una molestia muscular.

El resto del equipo, de no mediar inconvenientes o cambios de último momento, estaría confirmado. Emiliano ‘Dibu’ Martínez es inamovible bajo los tres palos. Los laterales serán Nahuel Molina y Lisandro Martínez como contra el conjunto trasandino, mientras que la dupla de centrales estará conformada por Cristian ‘Cuti’ Romero y Nicolás Otamendi, quien portará la cinta de capitán nuevamente ante la ausencia de Lionel Messi por lesión. En la mitad de la cancha también dirán presente Rodrigo De Paul y Enzo Fernández junto a Lo Celso y Mac Allister. Por último, nuevamente habrá doble 9 con Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Néstor 'Toto' Lorenzo continúa con el trabajo que inició junto a José Pekerman en Colombia ROBERTO SCHMIDT - AFP

Por el lado de Colombia, Lorenzo confirmó que será titular el mejor jugador de la última Copa América quien, a su vez, es figura y capitán: James Rodríguez. “Contra Perú, lo de James (fue suplente) estaba planificado por lo tarde que empezó a trabajar con el grupo, pero si alguien está dudando en comprar la entrada, que lo haga porque James juega. Va a estar desde el arranque”, sentenció en conferencia de prensa. Además, explicó qué tiene que tener un equipo para imponerse a la selección argentina: “Para ganarle a un campeón hay que saber manejar los tiempos, controlar la ansiedad. Y poner mucha atención en los detalles, que cuando las cosas están parejas son los que marcan la diferencia”, dijo.

El DT argentino, en tanto, se refirió al marco en el que se desarrollará el partido de este martes: según el pronóstico, con altas temperaturas y probabilidad de tormenta. “Es verdad que el horario no ayuda al espectáculo. Es para todos igual. Lo digo por las comodidades del futbolista. El contexto del partido va a ser normal, todos quieren que dentro del campo de juego gane su equipo. No vamos a cambiar nuestra manera de defender, es un arma que tienen ellos y hay que tener cuidado”, manifestó Scaloni. Además, se refirió a lo complejas que son las eliminatorias sudamericanas: “Hay que ver mucho el contexto de cómo se ganan los partidos. Cuando te confías, en el mejor momento... Nos agarró Arabia (en el estreno del Mundial 2022, tras un largo invicto) y nos ganó. Todo puede pasar. Lo importante es reponerse. El nivel es parejo. Vimos un Perú-Colombia y los peruanos pudieron ganar y están últimos en la clasificación. Hemos hecho buenos puntos y creo que estamos bien, pero no hay que confiarse”.

En el partido ante los cafeteros, Scaloni alcanzará a Carlos Salvador Bilardo con 79 partidos dirigidos en la albiceleste. Frente a Chile, además, dejó atrás a César Luis Menotti. Quien más lideró a la selección nacional desde el banco de suplentes fue Guillermo Stábile con 124 encuentros.

Lionel Scaloni dirigirá su partido 79 frente a Colombia y alcanzará a Carlos Salvador Bilardo RAUL ARBOLEDA - AFP

Posibles formaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Jhon Arias, Jhon Córdoba y Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Jhon Arias, Jhon Córdoba y Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo. Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González o Giovani Lo Celso; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

En la previa, no hay un favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas porque la victoria de ambos cotiza a 2.90. El empate, en tanto, alcanza 3.15.

Giovani Lo Celso estaría de arranque en el partido de este martes en Barranquilla vs. Colombia BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El partido de este martes es el número 42 entre argentinos y colombianos. El seleccionado albiceleste tiene ventaja en el historial con 21 victorias contra nueve del elenco cafetero. Igualaron 11 veces. La última vez que se vieron las caras fue el 14 de julio pasado en la final de la Copa América 2024 con triunfo 1 a 0 del combinado dirigido por Scaloni con gol de Lautaro Martínez, que le valió la obtención del bicampeonato. Ese día, además, le cortó a Colombia un invicto de 25 encuentros. La penúltima vez que se enfrentaron fue el 1° de febrero de 2022 en el estadio Mario Alberto Kempes por las eliminatorias al Mundial Qatar 2022 y también ganó la Argentina 1 a 0 con tanto del ‘Toro’.

Último cinco partidos de Argentina vs. Colombia

14/7/2024: Argentina 1-0 Colombia - Final Copa América 2024 - (Lautaro Martínez -A-).

1/02/2022: Argentina 1-0 Colombia - Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2022 (Lautaro Martínez -A-).

6/07/2021: Argentina (3) 1-1 (2) Colombia - Copa América 2021 (Lautaro Martínez -A-; Luis Díaz -C-).

8/06/2021: Colombia 2-2 Argentina - Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2022 (Luis Muriel -p- y Miguel Borja -C-; Cristian Romero y Leandro Paredes -A-).

15/06/2019: Argentina 0-2 Colombia - Copa América 2019 (Roger Martínez y Duvan Zapata -C).

