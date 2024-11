Argentina vs. Perú: la formación que Lionel Scaloni tiene en mente para jugar en la Bombonera

Con las defensas bajas tras la derrota en Asunción, la selección argentina busca el antídoto para dejar atrás la caída con Paraguay y cerrar el calendario futbolístico con una nueva victoria en casa. Tras el sábado libre y bajo una intensa lluvia, el equipo de Lionel Scaloni retomó los entrenamientos con la mira puesta en el compromiso de este martes ante Perú, desde las 21, en la cancha de Boca. De cara a ese partido, la principal incógnita pasa por saber de qué manera rearmará la defensa el entrenador teniendo en cuenta la enorme cantidad de bajas en esa zona del terreno, ya que Cristian Romero y Nahuel Molina fueron desafectados por lesión y Germán Pezzella y Lisandro Martínez ni siquiera viajaron a Paraguay por diversas dolencias físicas.

Si bien Nicolás Tagliafico luce recuperado de su molestia en el hombro izquierdo, Scaloni deberá cambiar al menos el 50 por ciento de la última línea titular. El zaguero del Tottenham jugó infiltrado ante la Albirroja, pero debió salir en el entretiempo por un fuerte dolor en el hallux (dedo gordo) del pie derecho. El cordobés ya retornó a Londres y su idea es parar al menos dos semanas para recuperarse por completo, por lo que tampoco jugará en la Premier. Molina, por su parte, dejó la cancha a los 32 minutos del completo y también regresó a Europa afectado -según el parte médico oficial- por una “molestia” en el muslo derecho. De esta manera, Scaloni deberá realizar al menos dos cambios con respecto a los 11 que vienen de caer 2-1 frente al conjunto de Gustavo Alfaro. Gonzalo Montiel será el reemplazante del lateral del Atlético de Madrid, mientras que Leonardo Balerdi se perfila para suceder a Romero como acompañante de Nicolás Otamendi.

El exdefensor de Boca, que había sido convocado como quinta alternativa para el puesto, no tuvo un buen ingreso en Asunción pero podría tener su bautismo como titular en su tercer partido en la selección: sumó 22 minutos en Maturín y 45 en Asunción, donde no anduvo del todo bien: perdió el duelo aéreo con Omar Alderete el 2-1 de Paraguay luego de una falta evitable que él mismo cometió. Aun así, Balerdi pareciera tener asegurada su presencia frente a Perú: las otras alternativas para el puesto son Facundo Medina (se integró a la convocatoria por la baja de Pezzella) y Nehuén Pérez, el ex-Argentinos Juniors que suma 90 minutos en la selección mayor (en el 3-0 a El Salvador, en marzo de este año) y aún no hizo su debut en compromisos oficiales.

“Yo no estoy acá para criticar a mis jugadores; estoy para protegerlos. Es verdad que la acción del segundo tiempo (por el gol de Alderete) fue importante, pero estamos para darles confianza a los chicos y pensar en lo que viene”, indicó Scaloni, dispuesto a otorgarle una nueva chance al jugador del Olympique de Marsella. Además, con Tagliafico entre algodones, Medina podría ocupar ocasionalmente la posición de lateral izquierdo, donde el ex-Independiente no tiene reemplazante a la vista.

Otamendi, para colmo, atraviesa un presente complicado que, en otras circunstancias, hubiese puesto en jaque su continuidad en el equipo. El experimentado hombre del Benfica salió en la foto del gol de Antonio Sanabria y perdió a Gustavo Gómez en un cabezazo franco contra el arco de Emiliano Martínez, además de ganarse la amarilla (quedó al límite de la suspensión) por pegarle un pelotazo a Gustavo Velázquez con el defensor guaraní recostado sobre el piso.

Este domingo, el DT ordenó un ensayo táctico ante futbolistas del Sub 20 que conduce Javier Mascherano, dividido en dos tiempos de 25 minutos. El entrenador hizo rotar a todos sus futbolistas, sin embargo, la defensa que más minutos jugó tuvo a Montiel, Balerdi, Otamendi y Tagliafico. Este lunes, en el último entrenamiento del año, terminará de definir el equipo para recibir al combinado incaico.

Teniendo en cuenta el flojo presente del rival, que marcha penúltimo en la tabla y no marcó goles en sus cinco partidos fuera de casa, Scaloni apostaría nuevamente por el dibujo con tres puntos (Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez), aunque no se descartan cambios por bajo rendimiento. Alexis Mac Allister, por caso, fue otro de los puntos flojos en Asunción, aunque el rendimiento general del equipo opacó cualquier actuación individual, incluida la del propio Messi.

Líder con 22 puntos, a tres unidades de sus perseguidores (Uruguay y Colombia) y con mejor diferencia de gol, Argentina buscará consolidarse en la cima de la tabla con su tercera victoria en fila en condición de local, donde solo cayó (y recibió goles) con la Celeste. Luego vendrá una pausa de cuatro meses en la que Scaloni sacará conclusiones con vistas a los clásicos de marzo frente a Uruguay y Brasil, que, en caso de producirse una serie de resultados, podrían depositar a la Argentina en la próxima Copa del Mundo.

El entrenador hablará este lunes en conferencia de prensa y luego definirá el equipo en la práctica vespertina, con el objetivo de volver a ganar en casa y empezar a asegurar el pasaje.

