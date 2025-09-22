Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Argentinos Juniors venció por 3-0 a Banfield como local en el Torneo Clausura
Los detalles de todas las incidencias del partido
Argentinos Juniors venció por 3-0 a Banfield como local, en un partido de la jornada 9 del Torneo Clausura. Para Argentinos Juniors los goles fueron marcados por Tomás Molina (a los 51, 74 minutos) y Alan Lescano (a los 80 minutos).
En la próxima fecha, Banfield se medirá con Unión Santa Fe, mientras que Argentinos Juniors tendrá como rival a Aldosivi.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
