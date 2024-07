Las reflexiones de Pablo Guede, el técnico de Argentinos que trata de combatir la ansiedad de un ambiente asfixiante

Escuchar

Luego del encuentro que su equipo le ganó por 2-0 a Lanús, Pablo Guede, el entrenador de Argentinos, se permitió un espacio para reflexionar sobre su profesión y el fútbol en general. La charla con los medios tocó varios tópicos, como la salida de Martín Demichelis de River, más allá de sus excelentes números al frente del gigante. Se refirió al éxito de la selección argentina y hasta mencionó la necesidad de ver la película Intensamente 2, una muy buena obra de Disney y Pixar para niños y adultos, que genera atracción en todo el mundo.

La trama de Intensamente 2 sigue a Riley (una niña de 12 años) en una nueva etapa de su vida. Con su ingreso a la escuela secundaria y nuevas personas emergiendo a su horizonte, todo parece estar cambiando, y la llegada de más sentimientos a su cuerpo desatan toda una aventura. Ansiedad, Envidia, Vergüenza y Aburrimiento son algunas de las nuevas emociones que llegan a gobernarla. Sin embargo, la ansiedad está en el centro de la escena. Y desde ese punto crea el relato el entrenador, de 49 años.

Pablo Guede, pura ansiedad Marcelo Endelli - Getty Images South America

1) “Yo creo que es un debate mucho más profundo como para hablarlo en una rueda de prensa. Todo lo que tiene de bonito el fútbol argentino, muchas veces también lo tiene de ingrato. No sé si es la silla eléctrica o no, pero no existe la palabra ‘paciencia’. Es tanto el sentimiento que tiene la gente por su club que por ahí no se permite perder. En el fútbol, como en cualquier deporte, vos perdés. Todo se magnifica”.

2) “Creo que tenemos un gran ejemplo que es la selección argentina y muchas veces no somos capaces de tomarlo. La selección argentina puso a un entrenador que no quería nadie, que hablaron pestes y dijeron de todo. El presidente de la AFA lo bancó a muerte con jugadores que no habían podido ganar, pero habían salido segundos del mundo. Segundos del mundo era ‘malo...’”

Un momento de serenidad para el DT, durante el triunfo contra Lanús Jorge Baravalle - FOTOBAIRES

3) “Con trabajo, paciencia y nunca bajar los brazos nos llevaron a ser campeones del mundo y bicampeones de América. No somos capaces de tomar ese ejemplo como bueno. La discusión es más profunda y ese es un gran ejemplo: lo que hizo el Chiqui Tapia con Scaloni y lo que hizo Scaloni con los jugadores. Es un ejemplo de vida. Si nunca bajás los brazos, el éxito y el triunfo pueden llegar”.

4) “El problema es que todos queremos el triunfo ya y en todos los deportes gana uno, sale campeón uno. Todo lo demás parece malo y creo que eso está bueno para reflexionar. Hay que bajar la ansiedad. Estaría bueno ir a ver ‘IntensaMente 2′, es buenísima. A mí me dicen ‘Ansiedad’. Hay que soportar de mejor manera la derrota”.

Pablo Guede, siempre visceral Marcelo Endelli - Getty Images South America

Tiempo atrás, el entrenador, al que algunos apodan Loco, en una entrevista con Juan Pablo Varsky en Clank! se refirió a ciertos detalles del mundo actual. Jóvenes y grandes, jugadores y entrenadores. “Yo les mando a mis jugadores videos individuales de los rivales, un minuto y medio, 45 segundos para saber por dónde te encara y el resto para saber cómo atacarlo”. En realidad, se trata de una práctica habitual. Sin embargo Guede explica: “Se los mando por YouTube, porque controlo las vistas. Y acá viene la anécdota... me pasó en un par de clubes, minuto y medio ehh… cero vistas”.

Sigue: “Los llamo a la charla, y les digo que traigan todos el teléfono. ‘Agarren configuración, díganme cuánto tiempo tienen en cada aplicación: TikTok 4 horas, Instagram 6 horas, WhatsApp 28 horas… ¿Y no fueron capaces de ver un minuto y medio que es lo que los va a hacer mejor y los va a hacer ganar plata? ¿Se dan cuenta que están equivocados?’”. El DT se reía en la entrevista, pero... “Eso me vuelve loco”.

¡¡¡FÚTBOL TOTAL DE ARGENTINOS JUNIORS!!! Tan solo 4 minutos después del 1-0, la jugada arrancó desde los pies del Ruso Rodríguez y Alan Rodríguez la terminó dentro del área para el 2-0 ante Lanús.



Guede dice que le cuesta delegar: por lo general se encarga de la parte física, técnica y táctica. Trabaja en equipo, pero no deja de involucrarse en todos los detalles. Cuando lo probó (eso de delegar y mirar más de afuera), se sintió mal como entrenador y, además, cuenta, le fue mal. En medio del exigente calendario del fútbol argentino y que encima se mezcla con el internacional, se las ingenia para armar entrenamientos de 15 minutos. Los días posteriores al partido, hace movimientos sin pelota con respecto al próximo rival, pero tranquilo, para ganar tiempo de conceptos, sin fundir a los futbolistas. “Y después, sí, unos 15 minutos a full de cómo vamos a atacar y defender, pero 15 minutos”, explica. Cada entrenamiento dura 80 minutos. Y los arma dándole mucha importancia al rival. Después, les manda esos videos de un minuto y medio a los jugadores por YouTube.

“Necesito esa adrenalina”, dice Guede antes de tirarse en la montaña rusa en Disney o cuando se sube a un simulador de Fórmula 1. Busca la adrenalina para desconectarse del fútbol, pero siempre vuelve a lo que es su pasión. Ahora, suplica, hace falta combatir la ansiedad. Y no sólo la de él.

