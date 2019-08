Armani elogió a Rossi: "Hizo un buen partido y no merecía eso"

Franco Armani sólo piensa en River Fuente: AFP

A fuerza de atajadas notables y fundamentales, su voz alcanzó un nivel de importancia que a veces hasta trasciende al club que representa. Y ayer, Franco Armani lo volvió a ratificar. Luego el entrenamiento que el plantel de River llevó a cabo en Ezeiza, el arquero habló en el programa 90 Minutos, que emite FOX Sports, y se refirió a su colega Agustín Rossi, exBoca, que no la pasó bien el domingo, en la visita de Lanús al Monumental. "Si no hubiera sido por él, el resultado hubiera sido más amplio", lo felicitó.

Armani dialogó con la prensa luego del entrenamiento de River Crédito: Reuters

Además, estuvo de acuerdo con las declaraciones de su entrenador frente a la situación que, por su pasado en Boca, tuvo que vivir el Nº 1 de Lanús en Núñez: "Comparto lo que dijo Marcelo y me parece que Agustín tuvo un gran partido a pesar de la derrota y los goles. No se merecía eso". Por otra parte, no quiso entrar en polémicas por la situación que se dio al final del partido y un supuesto no saludo y entre risas dijo: "Dejémoslo ahí. Ya pasó, no arranquemos con lo mismo."

Al ser consultado por los paralelismos entre Boca y River declaró que no se compara con otros equipos: "Pienso y miro en qué tenemos que mejorar nosotros y qué hacer bien para seguir siendo el equipo que somos."

También analizó su presente y su futuro ante alguna posible oferta que pueda llegar a tener del fútbol del exterior: "Quiero seguir acá cumpliendo los años que me quedan y seguir ganando cosas. Todo jugador si llega una gran oferta la analiza, pero no es mi caso, mi cabeza está en seguir en River", manifestó, llevándole tranquilidad a los hinchas, que sienten haber encontrado arquero por muchos años.

Armani felicitó a Agustín Rossi por la actuación que tuvo el domingo Fuente: FotoBAIRES

El final de su carrera y el fanatismo de su mujer por él

Al despedirse de Atlético Nacional luego de un paso muy exitoso en el que ganó la Copa Libertadores 2016, Armani le había prometido a los hinchas del verde que su retiro sería en el club de Medellín. "Me comprometí a terminar la carrera en Atlético Nacional cuando me hicieron la despedida. El fútbol da muchas vueltas, pero mi compromiso está y la palabra vale mucho".

Por último, al ser consultado por quién alentó su esposa, de nacionalidad colombiana, durante el partido en el que la selección argentina jugó por la Copa América ante el conjunto cafetero, Armani contó que "siempre está apoyando al marido". Aunque luego reconoció que al finalizar el partido ella le dijo que "quería que el partido terminara empatado 0 a 0..

Franco Armani junto a su mujer, su hincha número uno.