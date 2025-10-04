Arsenal de Sarandi venció por 5-0 a Alvarado como local en la Primera Nacional

Arsenal de Sarandi venció por 5-0 a Alvarado como local, en un partido de la jornada 34 de la Primera Nacional. Para Arsenal de Sarandi los goles fueron marcados por Emiliano Purita (a los 4 minutos), Tomás González (a los 6 minutos), Esteban Fernández (a los 68 minutos), Gonzalo Klusener (a los 80 minutos) y Lucas Mihovilcevich (a los 86 minutos).

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.