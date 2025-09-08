LA NACION

Arsenal de Sarandi y Tristán Suárez empataron 0-0 en la Primera Nacional

Los detalles de todas las incidencias del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Arsenal de Sarandi-Tristán Suárez
Arsenal de Sarandi-Tristán Suárez

Arsenal de Sarandi y Tristán Suárez empataron 0-0 en el estadio Julio Humberto Grondona este lunes 8 de septiembre, en un partido de la jornada 30 de la Primera Nacional.

En la próxima fecha, Arsenal de Sarandi se medirá con Club Gimnasia y Tiro, mientras que Tristán Suárez tendrá como rival a Colegiales.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Así quedó la tabla histórica de campeones del fútbol argentino, tras el título de Vélez en la Supercopa Argentina
    1

    Así quedó la tabla histórica de campeones del fútbol argentino, tras el título de Vélez en la Supercopa Argentina

  2. El Sub 18 de River: tres expulsados, provocaciones y tumulto en la eliminación ante Real Madrid
    2

    El Sub 18 de River: tres expulsados, provocaciones y tumulto en la eliminación ante Real Madrid

  3. Confirmó a Lautaro, hizo un pedido especial por Messi y se refirió a la renovación del contrato hasta 2030
    3

    Scaloni confirmó a Lautaro Martínez como titular ante Ecuador y pidió que a Messi lo dejen tranquilo con su decisión de jugar o no el Mundial

  4. Bolivia vs. Brasil, por las eliminatorias sudamericanas 2026: día, horario, TV y cómo ver online
    4

    Bolivia vs. Brasil, por las eliminatorias sudamericanas 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Cargando banners ...