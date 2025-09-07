LA NACION

Arsenal - Tristán Suárez, Primera Nacional: el partido de la jornada 30

Los datos del partido y la tabla de posiciones

Arsenal-Tristán Suárez
Arsenal y Tristán Suárez se miden este lunes a las 15:00 en el estadio Julio Humberto Grondona, en un partido de la fecha 30 de la Primera Nacional.

En el torneo, Arsenal viene de ganar ante San Martín de Tucumán por 3-0 mientras que Tristán Suárez viene de ganar ante All Boys por 2-0.

Arsenal suma 30 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Tristán Suárez tiene 44 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

