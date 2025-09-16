Arsenal venció por 2-0 a Athletic Club como visitante en la Champions League

Arsenal venció por 2-0 a Athletic Club como visitante, en un partido de la jornada 1 de la Champions League. Para Arsenal los goles fueron marcados por Gabriel Teodoro Martinelli Silva (a los 72 minutos) y Leandro Trossard (a los 87 minutos).

En la próxima fecha, Arsenal se medirá con Olympiakos, mientras que Athletic Club tendrá como rival a Borussia Dortmund.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.