Arturo Vidal miró la derrota de Chile con un jugador argentino y explotó de bronca nuevamente contra Ricardo Gareca: “Qué rabia”

La selección chilena está atravesando un crítico presente: tras no clasificarse a los últimos dos mundiales, se encuentra anteúltimo en la tabla de las eliminatorias al Mundial 2026, con la opción de quedar último si Perú le gana a Uruguay. Anoche, a pesar de comenzar ganando, cayó por 2-1 ante Brasil en condición de local.

En este sentido, los hinchas no están a gusto con las decisiones de Ricardo Gareca, entrenador de Chile. Uno de los principales criticadores hacia el director técnico es Arturo Vidal, quien suele propiciarle advertencias y, en esta ocasión, volvió a estallar de bronca tras la derrota.

“Qué rabia. Con un Brasil normal, que hacía tiempo no lo veía con un nivel tan bajo”, expresó enojado el exmediocampista de la selección en una transmisión que realizó junto con el youtuber Matias Vergara Zurita y a Leonardo Gil, su compañero argentino de Colo Colo, en su canal de la plataforma Kick.

Vidal, que previamente había avisado a Gareca sobre cómo salir a jugarle a la pentacampeona del mundo, esta vez le reprochó cómo manejó el esquema de juego luego de estar por encima en el marcador. “¿Por qué no hizo los cambios en el entretiempo? Así se agarra ritmo en el partido”, sostuvo.

Además, ya resignado por la situación en la que se encuentra Chile de cara al próximo mundial, el exjugador del Barcelona soltó: “Falta la experiencia de tranquilizar en los momentos en los que tiene que tranquilizar las cosas. De tener la pelota y decir ‘ya basta’”.

Al conocerse la convocatoria de Chile para la fecha de eliminatorias, Vidal había manifestado en su stream: “Ustedes [la prensa] no lo dicen, pero no podés enfrentar a Brasil con cualquier jugador y sin experiencia. Te arriesgás a queda fuera de otro Mundial. No hay nadie mejor que yo en mi posición o que tenga la experiencia para enfrentarla”.

Incluso, cuando Gareca lo dejó afuera de otra fecha, el jugador apuntó: “¡Este huevón no ve la Libertadores! Parece que sólo ve los partidos del fútbol argentino”.

De esta manera, Chile quedó en el anteúltimo lugar de la tabla a la espera de lo que suceda entre Perú y Uruguay. Por el momento, acumula cinco puntos, pero con un partido más que el último, y se enfrentará el próximo martes a la dura Colombia de visitante.

Gareca le respondió a Vidal

Durante una conferencia de prensa, el DT argentino se refirió al jugador chileno y explicó por qué no lo tiene en cuenta. “De todos los jugadores con los que yo he hablado -inclusive Vidal que fue de los primeros que yo he hablado- siempre con todos tuve la claridad absoluta de decirles que no acostumbro a asegurar continuidad, ni a comprometerles que van a jugar, que van a ser convocados. Todos me respondieron que les interesa seguir estando en la selección”, afirmó.

A su vez, señaló: “Sé que él no está de acuerdo en muchas cosas. Por lo menos no me han llegado otras críticas de otros muchachos que por ahí la hacen”.

“Cité esto o lo mencioné no para entrar en una polémica ni mucho menos. No me molesta estar cuestionado. En el fútbol no me molesta nada, porque me dedico a esto, trabajo de esto. Conozco el termómetro permanentemente. No hay nada que me sorprenda o me disguste”, concluyó Gareca.

