Así está la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2024, en la fecha 24 y con dos postergados

La fecha 24 de a Liga Profesional 2024 completó este martes 12 de sus 14 partidos programados y no hubo cambios en los primeros puestos de la tabla de posiciones porque tanto Vélez Sarsfield como Huracán igualaron 0 a 0 ante Godoy Cruz y Boca Juniors, respectivamente, y siguen en lo más alto. El Fortín suma 45 puntos producto de 12 victorias, nueve pardas y tres caídas mientras que el Globo tiene 43 gracias a 11 triunfos, 10 empates y tres derrotas.

Talleres de Córdoba llegó a las 42 unidades con su tercera victoria consecutiva ante Unión en Santa Fe 3 a 1 y escaló al tercer puesto. El que también puede aprovechar las igualdades de los dos líderes es Racing, que este sábado se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2024 al superar a Cruzeiro 3 a 1 en Paraguay y, a la vez, sonrió por el resultado de los primeros. La Academia tiene previsto su encuentro de la presente jornada vs. Estudiantes de La Plata el 4 de diciembre en el Cilindro de Avellaneda y puede descontar tres unidades. Ese mismo día, luego de la fecha 25 del campeonato, River, ya algo relegado en la pelea por el título porque tiene 36 unidades, recibirá a San Lorenzo.

Con su igualdad frente a Huracán, el xeneize quedó octavo con 35 unidades, dos más que Independiente que no pudo subir escalones porque perdió en Rosario ante Newell’s 2 a 1. La Lepra ahora está antepenúltima con 24 puntos.

Así se juega la próxima fecha

La antepenúltima jornada de la Liga Profesional se desarrollará entre el viernes 29 de noviembre y el lunes 2 de diciembre con 14 partidos. Los más relevantes serán San Lorenzo vs. Belgrano; Estudiantes de La Plata vs. River; el clásico Banfield vs. Lanús; Rosario Central vs. Racing; Independiente vs. Central Córdoba; y Boca vs. Gimnasia de La Plata. Además, Vélez recibirá a Sarmiento de Junín y Huracán visitará a Talleres de Córdoba.

Viernes 29 de noviembre

19: San Lorenzo vs. Belgrano (TNT Sports).

21: Estudiantes vs. River (ESPN Premium).

Sábado 30 de noviembre

19.30: Banfield vs. Lanús (TNT Sports).

19.30: Rosario Central vs. Racing (ESPN Premium).

21.45: Defensa y Justicia vs. Godoy Cruz (TNT Sports).

21.45: Instituto vs. Deportivo Riestra (ESPN Premium).

Domingo 1° de diciembre

17: Independiente vs. Central Córdoba (TNT Sports).

19.15: Vélez vs. Sarmiento (ESPN Premium).

21.45: Boca vs. Gimnasia (TNT Sports).

Lunes 2 de diciembre

17: Barracas Central vs. Tigre (ESPN Premium) -Estadio Ciudad de Lanús-.

19.15: Platense vs. Unión (ESPN Premium).

19.45: Talleres vs. Huracán (TNT Sports).

21.30: Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors (ESPN Premium).

22: Atlético Tucumán vs. Newell’s (TNT Sports).

La Liga Profesional 2024 tiene programados 378 encuentros, los cuales se transmiten en partes iguales por ESPN Premium y TNT Sports -se requiere estar suscripto al “pack fútbol”-, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de todos los partidos con información y estadísticas actualizadas al instante.

Los equipos se enfrentan todos contra todos a una rueda y el que más puntos sume, se coronará campeón. En caso de igualdad en unidades entre dos o más conjuntos, el título se dirimirá en una final, triangular o lo que la situación amerite. Además del título, el club que grite campeón se clasificará a la Copa Libertadores 2025 y tendrá que competir en el Trofeo de Campeones vs. Estudiantes y en la Supercopa Argentina vs. el ganador de la Copa Argentina en curso.

LA NACION