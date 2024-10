Así quedó el cuadro de playoffs de la MLS tras la etapa regular, con el Inter Miami de Lionel Messi

Escuchar

La Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos concluyó este sábado la etapa regular y se definieron los 18 equipos clasificados a los playoffs con, entre ellos, el Inter Miami de Lionel Messi, que lideró la Conferencia Este con 74 puntos -máxima cantidad conseguida en la historia- y fue el mejor de la primera fase por lo que se quedó con la Supporter’s Shield.

El conjunto dirigido por Gerardo Martino enfrentará en los cuartos de final de su zona a Montreal o Atlanta United, que chocarán previamente en un play-in. El resto de los duelos serán Columbus Crew vs. New York Red Bull; Cincinnati vs. New York City; y Orlando City vs. Charlotte. En el Este el que espera oponente es Los Ángeles FC porque lideró su grupo y su rival será quien gane el play-in entre Vancouver Whitecaps y Portland Timbers. Los otros enfrentamientos serán Los Ángeles Galaxy vs. Colorado Rapids; Real Salt Lake vs. Minnesota United; y Seattle Sounders vs. Houston Dinamo.

La primera ronda de los playoffs de cada una de la conferencias de la MLS será al mejor de tres partidos. Las semifinales, las finales de zonas y la definición, programada para el 7 de diciembre, serán a partido único en el estadio del equipo mejor posicionado en la etapa regular. En ese contexto, las Garzas tendrán la prioridad de ser anfitrionas en todos los cotejos en caso de superar los cuartos de final.

Playoffs de la MLS

Conferencia Oeste

Los Ángeles Galaxy vs. Colorado Rapids.

Real Salt Lake vs. Minnesota United.

Seattle Sounders vs. Houston Dinamo.

Los Ángeles FC vs. Vancouver Whitecaps o Portland Timbers.

Conferencia Este

Columbus Crew vs. New York Red Bull.

Cincinnati vs. New York City.

Orlando City vs. Charlotte.

Inter Miami vs. Montreal o Atlanta United.

Todos los partidos de los playoffs de la MLS se podrán ver en vivo por MLS Season Pass en Apple TV mientras que en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto de cada juego con información y estadísticas actualizadas al instante.

Del campeonato participan 29 franquicias de las cuáles 11 no clasificaron a las instancias de eliminación directa: Austin, FC Dallas, St. Louis City, Kansas City y San José Earthquakes en el Este y DC United, Philadelphia Union, Toronto, Nashville, New England Revolution y Chicago Fire en el Oeste.

Chicago Fire es uno de los 11 equipos que terminó su temporada en la Major League Soccer Vera Nieuwenhuis - AP

Tabla de campeones de la MLS

Los Ángeles Galaxy - 5

DC United - 4

Columbus Crew - 3

Seattle Sounders / Houston Dynamo / Sporting Kansas City / San José Earthquakes - 2

Chicago Fire / Portland Timbers / Toronto / Real Salt Lake / Colorado Rapids / Los Angeles FC / Atlanta United / New York City - 1

