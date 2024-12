Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2024, tras la derrota de Racing

Racing Club quedó relegado en la lucha por el titulo de la Liga Profesional 2024 porque este miércoles perdió ante Estudiantes de La Plata 5 a 4 como local en el Cilindro de Avellaneda en el encuentro postergado de la fecha 24 y quedó a cinco puntos del líder de la tabla de posiciones, Vélez Sarsfield con 48 puntos.

La Academia afrontó el duelo con la chance de volver a quedar a solo dos unidades del Fortín y en el segundo lugar, pero la derrota lo ubica en el tercer puesto a cinco tantos y con solo dos partidos por delante con la posibilidad de sumar seis tantos más. Además, tiene por encima a Talleres de Córdoba con 45 y está en la misma línea que Huracán, ambos con 43 pero con mejor diferencia de goles para el equipo de Gustavo Costas.

El Millonario enfrenta a San Lorenzo en el estadio Monumental en el otro postergado de la jornada y, si se impone, queda a seis puntos de Vélez con la misma cantidad en juego. Su chance de alcanzar el título se reduce a igualar con el Fortín y/u otro club en 48 unidades y, en ese caso, coronarse por diferencia de goles. En ese apartado, incluso, tiene +14 contra +21 del conjunto de Liniers.

Los equipos que están detrás del Millonario ya no tienen posibilidades de pelear por el título. Se trata de Boca Juniors (38 puntos), Atlético Tucumán (37), Independiente, Instituto de Córdoba, Platense y Unión de Santa Fe (36 cada uno).

Así se juega la penúltima fecha

La fecha 26 de la Liga Profesional 2024 se disputará entre este viernes 6 de diciembre y el lunes 9 y puede haber campeón en el caso de que Vélez se imponga a Unión en Santa Fe y Racing, Huracán y Talleres de Córdoba sean superados por Central Córdoba, Platense y Gimnasia de La Plata, respectivamente. Además, River recibirá a Rosario Central; Boca visitará a Newell’s; Argentinos Juniors será local de San Lorenzo; e Independiente de Atlético Tucumán.

Viernes 6 de diciembre

17: Deportivo Riestra vs. Barracas Central (ESPN Premium).

20: Sarmiento vs. Defensa y Justicia (TNT Sports).

Sábado 7 de diciembre

17: Lanús vs. Instituto (ESPN Premium).

19: Unión vs. Vélez (TNT Sports).

21.15 Central Córdoba vs. Racing (ESPN Premium).

Domingo 8 de diciembre

17: Gimnasia vs. Talleres (ESPN Premium).

17: Godoy Cruz vs. Banfield (TNT Sports).

19.15: River vs. Rosario Central (TNT Sports).

21: Newell’s vs. Boca (ESPN Premium).

Lunes 9 de diciembre

17: Tigre vs. Independiente Rivadavia (TNT Sports).

19.15: Belgrano vs. Estudiantes (TNT Sports).

19.15: Argentinos Juniors vs. San Lorenzo (ESPN Premium).

21.30: Huracán vs. Platense (ESPN Premium).

21.30: Independiente vs. Atlético Tucumán (TNT Sports).

La Liga Profesional 2024 tiene programados 378 encuentros, los cuales se transmiten en partes iguales por ESPN Premium y TNT Sports -se requiere estar suscripto al “pack fútbol”-, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de todos los partidos con información y estadísticas actualizadas al instante.

Los equipos se enfrentan todos contra todos a una rueda y el que más puntos sume, se coronará campeón. En caso de igualdad en unidades entre dos o más conjuntos, el título se dirimirá en una final, triangular o lo que la situación amerite. Además del título, el club que grite campeón se clasificará a la Copa Libertadores 2025 y tendrá que competir en el Trofeo de Campeones vs. Estudiantes y en la Supercopa Argentina vs. el ganador de la Copa Argentina, cuya final disputará Vélez vs. Central Córdoba de Santiago del Estero.

LA NACION