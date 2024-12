Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2024, tras la fecha 25

La Liga Profesional 2024 la sigue liderando Vélez Sarsfield, pero hubo movimientos importantes en la principales ubicaciones luego de la fecha 25 que culminó este lunes porque el nuevo escolta del Fortín es Talleres de Córdoba y quien puede arrebatarle ese lugar esta semana es Racing, que actualmente se ubica tercero y es potencial segundo.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros volvió a ganar luego de tres juegos ante Sarmiento de Junín 1 a 0 en el estadio José Amalfitani y manda con 48 puntos, tres más que la T que se impuso 1 a 0 a Huracán en Córdoba y lo dejó quinto con 43 y prácticamente afuera de la contienda por el título aunque tiene a su favor que en la última jornada visitará al puntero en Liniers. Expectantes se encuentra la Academia en el tercer puesto con 43 tantos. El conjunto de Gustavo Costas consiguió su quinta victoria al hilo en Rosario ante Central y, tras ganar la Copa Sudamericana, quiere conquistar el torneo doméstico. El elenco de Avellaneda tiene pendiente su encuentro de la jornada número 24 vs. Estudiantes de La Plata y si consigue un triunfo el próximo miércoles superará a Talleres y quedará a dos unidades de Vélez.

Talleres de Córdoba le ganó a Huracán 1 a 0 y le arrebató el segundo puesto en la Liga Profesional X @CATalleresdecba

Los equipos que están detrás del Globo ya no tienen posibilidades de pelear el título, incluso River que, tras superar al Pincha 2 a 1, figura quinto con 39 puntos y a nueve del Fortín. El Millonario se pondrá al día el 4 de diciembre con su choque postergado ante San Lorenzo y puede quedar a seis unidades del primero, pero teniendo en cuenta que se disputan partidos entre ellos depende de un milagro forzar un desempate en 48 tantos. Boca, por su parte, doblegó a Gimnasia de La Plata 1 a 0 en la Bombonera y llegó a los 38 mientras que Independiente sonrió 2 a 0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero y marcha octavo con 36.

El que no levanta cabeza es el Ciclón, el peor club de los denominados ‘grandes’ en la temporada. Con su nueva derrota ante Belgrano de Córdoba 2 a 0 en el Nuevo Gasómetro descendió al 22° lugar con 28 puntos.

Así se juega la penúltima fecha

La penúltima fecha de la Liga Profesional 2024 se disputará entre viernes 6 de diciembre y el lunes 9 y puede haber campeón en el caso de que Vélez se imponga a Unión en Santa Fe y Racing, Huracán y Talleres de Córdoba sean superados por Central Córdoba, Platense y Gimnasia de La Plata, respectivamente. Además, River recibirá a Rosario Central; Boca visitará a Newell’s; Argentinos Juniors será local de San Lorenzo; e Independiente de Atlético Tucumán.

Viernes 6 de diciembre

17: Deportivo Riestra vs. Barracas Central (ESPN Premium).

20: Sarmiento vs. Defensa y Justicia (TNT Sports).

Sábado 7 de diciembre

17: Lanús vs. Instituto (ESPN Premium).

19: Unión vs. Vélez (TNT Sports).

21.15 Central Córdoba vs. Racing (ESPN Premium).

Domingo 8 de diciembre

17: Gimnasia vs. Talleres (ESPN Premium).

17: Godoy Cruz vs. Banfield (TNT Sports).

19.15: River vs. Rosario Central (TNT Sports).

21: Newell’s vs. Boca (ESPN Premium).

Lunes 9 de diciembre

17: Tigre vs. Independiente Rivadavia (TNT Sports).

19.15: Belgrano vs. Estudiantes (TNT Sports).

19.15: Argentinos Juniors vs. San Lorenzo (ESPN Premium).

21.30: Huracán vs. Platense (ESPN Premium).

21.30: Independiente vs. Atlético Tucumán (TNT Sports).

La Liga Profesional 2024 tiene programados 378 encuentros, los cuales se transmiten en partes iguales por ESPN Premium y TNT Sports -se requiere estar suscripto al “pack fútbol”-, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de todos los partidos con información y estadísticas actualizadas al instante.

Los equipos se enfrentan todos contra todos a una rueda y el que más puntos sume, se coronará campeón. En caso de igualdad en unidades entre dos o más conjuntos, el título se dirimirá en una final, triangular o lo que la situación amerite. Además del título, el club que grite campeón se clasificará a la Copa Libertadores 2025 y tendrá que competir en el Trofeo de Campeones vs. Estudiantes y en la Supercopa Argentina vs. el ganador de la Copa Argentina, cuya final disputará Vélez vs. Central Córdoba de Santiago del Estero.

LA NACION