Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2024, tras la fecha 4

Concluyó este martes la cuarta fecha de la Liga Profesional 2024 con las victorias de Banfield sobre Newell’s 2 a 0 y de Unión de Santa Fe 1 a 0 sobre Independiente Rivadavia en Mendoza y la tabla de posiciones tiene (cuatro) líderes con 10 puntos: Racing, Talleres de Córdoba, Huracán y El Tatengue. Se trata, además, de los únicos invictos que tiene el campeonato.

Todos los punteros ganaron sus respectivos cotejos. La Academia superó 1 a 0 a Deportivo Riestra con un gol agónico de Pablo Solari; la T goleó 4 a 2 a Central Córdoba en Santiago del Estero; el Globo se impuso 2 a 0 a Barracas Central como visitante; y el conjunto dirigido por Cristian ‘Kily’ González superó 1 a 0 a la Lepra mendocina.

Del resto de los clubes denominados ‘grandes’ solo ganó River 3 a 1 sobre Godoy Cruz con un triplete de Miguel Borja y es escolta con nueve unidades. Boca perdió 1 a 0 ante Platense como visitante mientras que San Lorenzo cosechó el mismo resultado adverso en el Nuevo Gasómetro vs. Sarmiento de Junín. Independiente, en Florencio Varela, igualó 0 a 0 con Defensa y Justicia. Los tres conjuntos se ubican del 18° puesto hacia atrás.

Así se juega la próxima fecha

La siguiente jornada, la quinta del calendario y última antes del receso por la Copa América 2024, está programada para entre el miércoles 12 de junio y el sábado 15. Sobresalen los duelos Independiente vs. Banfield, Deportivo Riestra vs. River, Lanús vs. Racing, Boca vs. Vélez y Unión de Santa Fe vs. San Lorenzo.

Miércoles 12 de junio

19.00 Godoy Cruz vs. Rosario Central.

19.00 Argentinos vs. Central Córdoba.

21.15 Independiente vs. Banfield.

21.15 Gimnasia vs. Barracas Central.

Jueves 13 de junio

15.30 Deportivo Riestra vs. River Plate.

19.00 Tigre vs. Belgrano.

19.00 Sarmiento vs. Estudiantes.

21.15 Lanús vs. Racing.

21.15 Newell’s vs. Instituto.

Viernes 14 de junio

19.00 Talleres vs. Platense.

21.00 Boca vs. Vélez.

Sábado 15 de junio

16.00 Unión vs. San Lorenzo.

18.00 Huracán vs. Independiente Rivadavia.

20.00 Atlético Tucumán vs. Defensa y Justicia.

Platense sorprendió a Boca y le ganó 1 a 0 en Vicente López Gonzalo Colini

La Liga Profesional 2024 tiene programados 378 encuentros los cuales se transmiten en partes iguales por ESPN Premium y TNT Sports -se requiere estar suscripto al “pack fútbol”-, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena se puede seguir cada encuentro minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Los equipos se enfrentan todos contra todos a una rueda y el que más puntos sume, se coronará campeón. En caso de igualdad en unidades entre dos o más conjuntos, el título se dirimirá en una final, triangular o lo que la situación amerite. El torneo tiene previsto un impasse entre el 20 de junio y 14 de julio por el desarrollo de la Copa América Estados Unidos 2024, en la que la selección argentina intentará defender su condición de monarca obtenida en Brasil 2021. Luego, el campeonato local seguirá hasta el 15 de diciembre.

Además del título, el club que lo logre clasificará a la Copa Libertadores 2025 y tendrá que competir en el Trofeo de Campeones vs. Estudiantes y en la Supercopa Argentina vs. el ganador de la Copa Argentina en curso. También, se define qué clubes bajarán a la Primera Nacional por la tabla de promedios y la anual. Esta última clasificación, además, otorgará otros tres cupos a la Libertadores y seis a la Copa Sudamericana.

LA NACION