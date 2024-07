Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2024, tras la fecha 7

Escuchar

Este jueves se disputaron los últimos partidos de la fecha 7 de la Liga Profesional 2024 antes del comienzo de la octava jornada (Unión vs. Rosario Central y Boca Juniors vs. Banfield se jugarán el 31 de julio), luego del parate por la Copa América 2024 en el que la selección argentina se consagró bicampeón. Huracán empató 0 a 0 con Estudiantes y es el líder, además del único equipo invicto que le queda al torneo. Instituto, Talleres y Racing lo hubiesen superado si sumaban de a tres, pero la ‘Gloria’ empató con Atlético Tucumán, la ‘T’ con Defensa y Justicia, y la Academia perdió con Sarmiento.

En cuanto al resto de los ‘cinco grandes’, River Plate perdió 2 a 1 con Godoy Cruz y quedó en el décimo puesto con 10 puntos, mientras que Boca Juniors no disputó su partido frente a Banfield porque jugó por Sudamericana -avanzó a octavos de final tras eliminar a Independiente del Valle- y permanece 18° con ocho. Independiente, por su parte, empató 0 a 0 con Barracas Central y quedó 21° con siete unidades, y San Lorenzo derrotó 1 a 0 a Gimnasia y escaló al 23° lugar con cinco.

Así se juega la próxima fecha

La octava fecha de la Liga Profesional se desarrollará entre este sábado 27 y el lunes 29 de julio. El partido más destacado será el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia, aunque también sobresalen los siguientes duelos: San Lorenzo vs. Newell’s, Rosario Central vs. Huracán, Racing vs. Unión y Argentinos Juniors vs. Lanús.

Sábado 27 de julio

15: Independiente Rivadavia vs. Independiente

17: San Lorenzo vs. Newell’s

19: Rosario Central vs. Huracán

Domingo 28 de julio

15: Banfield vs. Talleres

15: Estudiantes vs. Gimnasia

17.15: Racing vs. Unión

18.30: River Plate vs. Sarmiento

20.30: Instituto vs. Boca Juniors

Lunes 29 de julio

15: Barracas Central vs. Atlético Tucumán

16.30: Defensa y Justicia vs. Platense

18.45: Central Córdoba vs. Vélez

18.45: Tigre vs. Deportivo Riestra

21: Argentinos Juniors vs. Lanús

21: Belgrano vs. Godoy Cruz

La Liga Profesional 2024 tiene programados 378 encuentros, los cuales se transmiten en partes iguales por ESPN Premium y TNT Sports -se requiere estar suscripto al “pack fútbol”-, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de todos los partidos con información y estadísticas actualizadas al instante.

Los equipos se enfrentan todos contra todos a una rueda y el que más puntos sume, se coronará campeón. En caso de igualdad en unidades entre dos o más conjuntos, el título se dirimirá en una final, triangular o lo que la situación amerite. Además del título, el club que grite campeón se clasificará a la Copa Libertadores 2025 y tendrá que competir en el Trofeo de Campeones vs. Estudiantes y en la Supercopa Argentina vs. el ganador de la Copa Argentina en curso.

LA NACION