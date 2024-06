Así quedó la tabla de posiciones del grupo de la Argentina en la Copa América 2024

Escuchar

Este sábado finalizó la actividad en el grupo A de la Copa América 2024 y la selección argentina, que derrotó 2 a 0 a Perú, quedó en lo más alto de la tabla de posiciones con nueve unidades. Por este motivo, disputará los cuartos de final ante el 2° del grupo B, que se definirá este domingo tras los enfrentamientos entre México y Ecuador, y Venezuela y Jamaica. Quien acompañará a la albiceleste en la próxima instancia será Canadá, que empató 0 a 0 ante Chile en el duelo que se jugó en simultáneo al del conjunto albiceleste. El tercer lugar de la zona quedó en manos del conjunto trasandino; mientras que Perú quedó relegado al último puesto.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que estuvo ausente ante el seleccionado incaico por una multa de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), ganó los tres partidos que disputó en la primera ronda. En el debut derrotó 2 a 0 a Canadá con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez y en el segundo compromiso venció por la mínima diferencia a Chile gracias a un tanto de Lautaro Martínez. Los goles del duelo ante Perú en la última fecha fueron convertidos por Lautaro Martínez.

Lautaro Martínez festeja su gol, el primero de Argentina ante Perú; es el goleador del torneo AP Photo/Lynne Sladky - AP

En cuanto al resto de los grupos, Venezuela, ya clasificada a cuartos de final al igual que el seleccionado nacional y Colombia, lidera la zona B con seis puntos; mientras que México y Ecuador tienen tres cada uno, y Jamaica 0. Los últimos partidos se jugarán en simultáneo este domingo, a partir de las 21 (hora argentina) para evitar cualquier tipo de ventaja deportiva de cara a la clasificación a la próxima ronda. México vs. Ecuador será en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, y Jamaica vs. Venezuela en el Q2 Stadium de Austin, Texas. En el C, Uruguay suma 6, Panamá y Estados Unidos 3, y Bolivia 0. Por último, en el D, Colombia tiene 6, Brasil 4, Costa Rica 1 y Paraguay 0.

Fixture, resultados y posiciones del grupo A de la Copa América 2024

Fecha 1

Argentina 2-0 Canadá.

Perú 0-0 Chile.

Fecha 2

Chile 0-1 Argentina.

Perú 0-1 Canadá.

Fecha 3

Argentina 2 - 0 Perú.

Canadá 0 - 0 Chile.

Tabla de campeones de la Copa América

La selección argentina es la máxima ganadora de la Copa América junto a Uruguay, con 15 coronaciones cada una (la última albiceleste en 2021 y la charrúa en 2011). Brasil, por su parte, completa el podio con nueve consagraciones, siendo la del 2019, en la que hizo de local, la última de ellas. Mucho más atrás aparecen Paraguay, Chile y Perú, con dos títulos cada uno: el conjunto guaraní en 1953 y 1979, la Roja en 2015 y 2016, y el combinado incaico en 1939 y 1975. Por último, Colombia (2001) y Bolivia (1963) gritaron campeón en una oportunidad.

Argentina y Uruguay - 15 títulos

Brasil - Nueve

Paraguay, Chile y Perú - Dos cada uno

Colombia y Bolivia - Uno cada uno

