Atlanta - Güemes, Primera Nacional: el partido de la jornada 30

Los datos del partido y la tabla de posiciones

Atlanta y Güemes se miden este sábado a las 13:30 en el estadio Don León Kolbovsky, en un partido de la fecha 30 de la Primera Nacional.

En el torneo, Atlanta viene de empatar ante Patronato por 0-0 mientras que Güemes viene de ganar ante Colegiales por 1-0.

Atlanta suma 48 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Güemes tiene 30 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

