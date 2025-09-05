Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Atlanta - Güemes, Primera Nacional: el partido de la jornada 30
Los datos del partido y la tabla de posiciones
- 1 minuto de lectura'
Atlanta y Güemes se miden este sábado a las 13:30 en el estadio Don León Kolbovsky, en un partido de la fecha 30 de la Primera Nacional.
En el torneo, Atlanta viene de empatar ante Patronato por 0-0 mientras que Güemes viene de ganar ante Colegiales por 1-0.
Atlanta suma 48 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Güemes tiene 30 puntos.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
Otras noticias de Primera Nacional
Casi 2 millones. El club del ascenso que vendió a su joya juvenil a Europa: la última vez había sido hace ¡36 años!
Primera Nacional. El penal no sancionado en favor de Central Norte frente a Nueva Chicago que fue motivo de debate
“¡Tomátelas!”. Golpearon salvajemente a un hincha “infiltrado” de Almirante Brown
- 1
Mundial 2026: España, Francia, Alemania y Portugal debutan en las eliminatorias
- 2
Posiciones de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026: así está la tabla
- 3
Partidos de hoy de las eliminatorias sudamericanas 2026
- 4
Convocados de la selección argentina para el partido vs. Venezuela, por las Eliminatorias 2026