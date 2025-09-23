Atlético Mineiro - Bolívar: horario, TV y formaciones del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Atlético Mineiro y Bolívar se enfrentan este miércoles 23 de septiembre a las 19:00 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Sudamericana.
En la anterior jornada, Atlético Mineiro viene de empatar 2-2 como visitante ante Bolívar, mientras que Bolívar viene de empatar 2-2 con Atlético Mineiro
