Atlético Mineiro - Bolívar: horario, TV y formaciones del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro-Bolívar
Atlético Mineiro y Bolívar se enfrentan este miércoles 23 de septiembre a las 19:00 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Sudamericana.

En la anterior jornada, Atlético Mineiro viene de empatar 2-2 como visitante ante Bolívar, mientras que Bolívar viene de empatar 2-2 con Atlético Mineiro

