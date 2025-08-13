Atlético Mineiro - Godoy Cruz: horario, TV y formaciones del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro y Godoy Cruz se enfrentan este jueves 13 de agosto a las 19:00 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Sudamericana.

En la anterior jornada, Atlético Mineiro viene de perder 1-0 como visitante ante Atlético Bucaramanga, mientras que Godoy Cruz viene de empatar 2-2 con Atlético Grau