LA NACION

Atlético Mineiro venció por 1-0 a Bolívar como local en la Copa Sudamericana

Los detalles de todas las incidencias del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Atlético Mineiro-Bolívar
Atlético Mineiro-Bolívar

Atlético Mineiro venció por 1-0 a Bolívar como local, en un partido de la jornada 13 de la Copa Sudamericana. El gol fue marcado por Bernard Anício Caldeira Duarte, a los 91 minutos.

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Estudiantes vs. Flamengo, por la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online
    1

    Estudiantes vs. Flamengo, por la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online

  2. En qué canal pasan Palmeiras vs. River por la Copa Libertadores 2025 hoy
    2

    En qué canal pasan Palmeiras vs. River por la Copa Libertadores 2025 hoy

  3. Racing jugó su mejor partido del año, está en las semifinales de la Libertadores y ya piensa en Independiente
    3

    Racing jugó como pocas veces en el año, eliminó a Vélez y está en las semifinales de la Libertadores

  4. El pedido de Conmebol a la FIFA que favorece a Argentina, un guiño en Nueva York y la ausencia del criticado Milei
    4

    Mundial 2030: el pedido oficial de la Conmebol a FIFA por más equipos y más partidos y la crítica de la AFA a Javier Milei

Cargando banners ...