LA NACION

Atlético Mineiro venció por 1-0 a Godoy Cruz como visitante en la Copa Sudamericana

Los detalles de todas las incidencias del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Godoy Cruz-Atlético Mineiro
Godoy Cruz-Atlético Mineiro

Atlético Mineiro venció por 1-0 a Godoy Cruz como visitante, en un partido de la jornada 11 de la Copa Sudamericana. El gol fue marcado por Natanael Moreira Milouski, a los 48 minutos.

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Colapinto fue al Bernabéu para alentar a Mastantuono en su debut con Real Madrid: su mensaje en Instagram
    1

    El alentador mensaje de Franco Colapinto por el debut de Franco Mastantuono en Real Madrid

  2. Mundial Sub 20 Chile 2025: fixture, grupos y cuándo empieza
    2

    Mundial Sub 20 Chile 2025: fixture, grupos y cuándo empieza

  3. En qué canal pasan Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2025 hoy
    3

    En qué canal pasan Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2025 hoy

  4. Tocar fondo: la barra brava como garante y justiciera
    4

    Tocar fondo: la barra brava como garante y justiciera

Cargando banners ...