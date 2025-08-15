Atlético Mineiro venció por 2-1 a Godoy Cruz como local en la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro venció por 2-1 a Godoy Cruz como local, en un partido de la jornada 10 de la Copa Sudamericana. Para Atlético Mineiro los goles fueron marcados por Tomás Cuello (a los 67 minutos) y Givanildo Vieira de Souza (a los 89 minutos). Para Godoy Cruz el gol fue marcado por Santino Andino (a los 37 minutos).

En la próxima fecha, Atlético Mineiro se medirá con Godoy Cruz, mientras que Godoy Cruz tendrá como rival a Atlético Mineiro.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.