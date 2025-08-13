Atlético Nacional y São Paulo empataron 0-0 en la Copa Libertadores

Atlético Nacional y São Paulo empataron 0-0 en el estadio Atanasio Girardot este martes 12 de agosto, en un partido de la jornada 13 de la Copa Libertadores.

En la próxima fecha, Atlético Nacional se medirá con São Paulo, mientras que São Paulo tendrá como rival a Atlético Nacional.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.