Atlético Tucumán venció por 2-0 a River como local en el Torneo Clausura
Los detalles de todas las incidencias del partido
1 minuto de lectura
Atlético Tucumán venció por 2-0 a River como local, en un partido de la jornada 9 del Torneo Clausura. Para Atlético Tucumán los goles fueron marcados por Clever Ferreira (a los 12 minutos) y Leandro Díaz (a los 68 minutos).
En la próxima fecha, River se medirá con Deportivo Riestra, mientras que Atlético Tucumán tendrá como rival a Velez Sarsfield.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
