Audax Italiano - Estudiantes: hora, TV y formaciones del debut pincharrata por la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata debutará este miércoles en la Copa Libertadores cuando visite a Audax Italiano en Chile, en el encuentro de ida de su serie de la fase 2, una de las dos instancias que deberá superar para entrar a la de grupos. El partido se iniciará a las 21.30 en el estadio El Teniente, de Rancagua, a poco más de cien kilómetros de Santiago. Lo dirigirá el uruguayo Christian Ferreyra y será transmitido por ESPN.

Audax Italiano es un club de la capital chilena pero su estadio, ubicado en La Florida, está siendo utilizado por las autoridades sanitarias como centro de vacunación contra el coronavirus. El desquite tendrá lugar el miércoles de la próxima semana en el estadio Uno, de La Plata, y el ganador de la serie se cruzará con Everton, de Chile, o Monagas, de Venezuela.

También por la fase 2, habrá otros tres partidos este miércoles: a las 19.15, América (Brasil) vs. Guaraní (Paraguay) y Bolívar (Bolivia) vs. Universidad Católica (Ecuador), y a las 21.30, Barcelona (Ecuador) vs. Universitario (Perú).

Estudiantes, cuatro veces ganador de la Copa Libertadores, vuelve a disputar el trofeo más importante de Sudamérica luego de casi cuatro años. Su última presentación tuvo lugar en agosto de 2018, cuando quedó eliminado en un octavo de final contra Grêmio, de Brasil. El conjunto platense logró la clasificación para este año por su posición en la tabla general de la temporada 2021. La expectativa por el retorno es tan grande que la dirigencia invitó a Chile a dos campeones de la Libertadores: Marcos Conigliaro y Daniel Romeo.

Emmanuel Mas, uno de los nuevos en un Estudiantes de eficiencia máxima en el comienzo del año. Fotobaires

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski llega en un gran momento a su presentación internacional, pues empezó a disputar la Copa de la Liga Profesional con puntaje perfecto en tres fechas. Derrotó a Independiente (2-1), Huracán (3-2) y Lanús (2-1) con grandes actuaciones de Mauro Boselli, el goleador que volvió al club y consiguió tres tantos en la misma cantidad de encuentros. Además, el plantel fue reforzado en el lateral izquierdo con la experiencia de Emmanuel Mas.

El primer examinador de Estudiantes es un equipo inexperto en la Copa Libertadores, que disputa por tercera vez en los 62 111 años de historia del campeonato. Audax Italiano accedió al torneo de la mano del entrenador argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, al terminar tercero en el campeonato chileno. A pesar del logro, el entrenador rosarino dejó su cargo a fin del año pasado por diferencias con la dirigencia, y en su lugar asumió Ronald Fuentes.

En el inicio del certamen de 2022 de Chile, el cuadro “itálico” suma dos derrotas y un empate. Cuenta con el formoseño Germán Estigarribia (ascendió en Barracas Central a la primera A) y Lautaro Palacios, ex delantero de Defensores, de Cambaceres.

Audax Italiano accedió por tercera vez a disputar la Copa Libertadores, con la dirección de Pablo "Vitamina" Sánchez, pero el ex futbolista de Rosario Central argentino ya no entrena al cuadro chileno. Audax Italiano

Probables alineaciones