Balón de Oro: Dibu Martínez fue recibido con abucheos por el público francés mientras hacía el ingreso a la ceremonia

Emiliano “Dibu” Martínez, figura del Aston Villa y campeón del mundo junto a la selección argentina, fue recibido en París con abucheos cuando hacia el ingreso a la ceremonia del Balón de Oro junto a su esposa Mandinha. Martínez, que quedó 18° en el ranking mundial y recibió el premio al mejor arquero del mundo, le restó importancia a los silbidos de integrantes del público y esbozó una sonrisa ante una de las cámaras de televisión que transmitía la gala. Hace un año atrás, durante la misma ceremonia y cuando la final del mundo entre la Argentina y Francia estaba todavía fresca, el arquero del conjunto inglés recibió el mismo tratamiento. El Dibu fue clave para derrotar a Francia en el Mundial de Qatar 2022, no solo en los penales sino durante el partido, con atajadas memorables en instancias de peligro.

“Es un privilegio estar acá, con familia, amigos. Un día muy especial, dedicado al trabajo que hacemos con el club, con la selección. El puesto 18 del ranking global para el Balón de Oro es muy positivo, para destacar, más para un arquero. Siempre valen más los goles que las atajadas. Pero ya para un arquero estar entre los 30 mejores es buenísimo”, dijo Martínez en declaraciones a la señal TNT Sports después de la ácida recepción que tuvo en la capital francesa.

#BalónDeOro | ABUCHEOS para el Dibu Martínez en París: ¿por qué será? pic.twitter.com/85fAXSSefW — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 28, 2024

Ya con el certamen en marcha, Martínez se quedó por segundo año consecutivo con el premio Lev Yashin. Se lo otorgó su compañero en la albiceleste, Lautaro Martínez. “Es un honor volver a estar acá, siempre agradecido a mis compañeros de la selección y Aston Villa, hoy tengo la suerte de estar con mis entrenadores de arquero, vengo de un lugar chico y quiero seguir logrando premios. Es enorme haber ganado dos veces seguidas este premio, me fui joven a Inglaterra después de atajar en selecciones juveniles y en Independiente, jamás pensé esto. Lo comparto con mi familia y amigos. A veces en la cancha te comportas como te sale, soy tranquilo afuera de la cancha, soy hermano, marido, hago todo lo que puedo para ayudar a mi equipo y a la selección. para ser justos no me veo como el mejor. Hay arqueros que son muy buenos, lo que me importa es el equipo, trabajamos con los entrenadores para mejorar todos los días”, dijo desde el escenario.

Previamente, “El Toro” Martínez, quedó como el séptimo mejor jugador -le siguieron Kylian Mbappé (PSG), en el sexto lugar, y Erling Haaland (Manchester City), con la quinta posición- había expresado: “Emiliano [Martínez] es especial porque es ganador y eso es importante, ayuda a los más jóvenes, a los chicos que vienen a entrenar con nosotros y después palabras bonitas y todo lo que hace es porque quiere ganar y no va más allá de eso”.

DE MARTÍNEZ A MARTÍNEZ 🇦🇷 Lautaro anunció al Dibu COMO MEJOR ARQUERO DEL MUNDO



Mirá la gala por TNT Sports. Suscribite al #PackFútbol en https://t.co/DqA4hTeqAa#BalónDeOroxTNTSports pic.twitter.com/iZo1JamaSl — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 28, 2024

LA NACION