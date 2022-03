Lanús - Banfield: La escalofriante lesión de un defensor del Taladro y la increíble expulsión del capitán granate en el clásico del Sur

La imagen es impactante, duele de solo verla. El defensor Lautaro Cardozo, de la reserva de Banfield, sufrió esta mañana de jueves una grave lesión con fractura expuesta de tibia durante el clásico contra Lanús, que terminó 1 a 1, partido jugado este jueves por la mañana en el predio del club granate.

La lesión grave e insólita que sufrió Cardozo ocurrió cuando el defensor rechazó un avance visitante, el balón pegó en la cara del delantero de Lanús Juan Krilanovich, quien “noqueado” por el pelotazo cayó sobre la pierna del jugador de Banfield y le provocó la fractura de forma involuntaria. A pesar de lo ocurrido, y de ser una acción totalmente con mala fortuna pero sin mala intención de Krilanovich, el árbitro lo expulsó antes de los diez minutos de juego .

Cardozo, de 20 años, permaneció en el piso sosteniéndose la zona de mayor dolor -en la tibia derecha-, tras lo cual fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia hacia un hospital. Minutos más tarde, se informó el diagnóstico de la fractura expuesta.

La jugada fue muy curiosa y nadie de los presentes creyó cómo pudo suceder. Cardozo rechazó desde el fondo ante un intento de avance de Lanús, la pelota golpeó en la cara de Krilanovich, lo que lo “noqueó” y le generó la caída, completamente sin intención, sobre la pierna derecha del defensor. Iban apenas 7 minutos.

Lanús, en su predio, igualó con Banfield. Tomás Adoryan, en contra, anotó para el granate tras un córner mal defendido; el encuentro lo empató Marco Echeverria, con un cabezazo en el punto penal tras un centro desde la derecha.

Un ataque de Lanús ante Banfield, en el clásico de la Reserva que finalizó 1-1 Prensa Lanús

Gimnasia y Esgrima venció hoy a Estudiantes, 2 a 1, en el clásico platense por la fecha interzonal del torneo de Reserva de la Copa de Liga, y Unión venció a Colón 1 a 0. En un partido jugado en el predio de Estancia Chica, el local Gimnasia le ganó a Estudiantes con goles de Matías Miranda y Alan Lescano. Para el Pincha marcó Bautista Kociubinski.

El festejo de los chicos de Unión luego de ganarle a Colón 1-0 en la Reserva Prensa Unión

Por último, en Santa Fe, Unión superó a Colón 1-0 con gol de Jerónimo Domina. La fecha interzonal de reserva continuará este viernes con los siguientes partidos: desde las 9, el superclásico entre River vs. Boca (ESPN y TNT Sports). También jugarán Aldosivi vs. Patronato, Barracas Central vs. Sarmiento; Talleres vs. Godoy Cruz y Defensa y Justicia vs. Arsenal. A las 11, el turno para el clásico rosarino entre Rosario Central y Newell’s.