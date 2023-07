Barcelona perdió por 5-3 ante Arsenal en su primer amistoso de pretemporada

escuchar

Vistiendo de blanco por primera vez en cuatro décadas, el Barcelona se estrenó este miércoles en pretemporada con una derrota 5-3 frente a un Arsenal con más rodaje, en el flamante SoFi Stadium de Los Ángeles (California). El Barcelona anotó por mediación del polaco Robert Lewandowski en el minuto 7, del brasileño Raphinha en el 34 y del español Ferran Torres en el 88. El Arsenal remontó con goles del inglés Bukayo Saka en el 13, del alemán Kai Havertz en el 43, un doblete del belga Leandro Trossard en el 55 y 78 y un último tanto del portugués Fabio Vieira en el 89.

El Barcelona, que hizo debutar a su principal fichaje Ilkay Gundogan, se resintió de su menor ritmo competitivo respecto a su rival, ya que el fin de semana tuvo que cancelar un primer amistoso ante la Juventus por un brote de gastroenteritis en el plantel. El equipo español aprovechó su estreno para presentar su segunda equipación de la temporada con una camiseta blanca, color tradicional de su gran rival, el Real Madrid, que los catalanes no usaban desde la época de Johan Cruyff a finales de la década de 1970.

Un total de 70.223 aficionados disfrutaron de un amistoso de alto voltaje en el SoFi Stadium -el estadio más caro del mundo, cuya construcción costó más de 5.000 millones de dólares- antes celebridades como la estrella de la NBA Kevin Durant y el cantante Daddy Yankee. Desde la sala de prensa, Xavi Hernández reconoció la superioridad del Arsenal pero lamentó que jugara con un exceso de intensidad y faltas para un amistoso. “Al final del partido le dije a Mikel Arteta (técnico del Arsenal) que pareció un partido de Champions League porque la intensidad que ellos pusieron no es normal en un amistoso”, señaló el técnico.”Para nosotros era solo nuestro primer partido después de que muchos jugadores tuvieran un virus y fue difícil”, reiteró. “Fue un duelo muy bueno para el espectáculo pero no tanto para los entrenadores. El equipo ha estado bien, he visto cosas positivas nuestras y hemos dado minutos a la gran mayoría de jugadores”, señaló.

Cuestionado sobre estos reclamos, Arteta alegó que la magnitud de los equipos y el escenario contribuyeron a que se pugnara más de lo habitual por la victoria.”Estamos jugando ante 70.000 aficionados y el jugador al final se rebela y quiere competir y quiere ganar”, subrayó. “Queríamos controlar ciertas cosas pero en el momento en que el balón empieza a rodar, que ha habido la primera falta y ellos han metido el primer gol, ha habido un cambio”, agregó

Lluvia de goles

Con un apoyo similar desde la gradas, Barcelona y Arsenal ofrecieron una trepidante primera mitad con dos goles por bando. El Arsenal, en su última cita en el país, dominó la posesión pero fue el Barcelona el que se avanzó con un fulminante contragolpe lanzado por el joven Abde y culminado por Lewandowski. Solo seis minutos después, el central Christensen dejó en bandeja el empate al escapársele un control en el área azulgrana, lo que aprovechó Saka para fusilar a Ter Stegen. El joven inglés tuvo una inmejorable ocasión para adelantar a su equipo pero lanzó desviado un penalti señalado por mano de Ronald Araújo, que tuvo varios encontronazos con jugadores rivales.

Gundogan, que estrenó el emblemático número 14 de Cruyff, y sus compañeros del medio campo no lograban tomar el control, pero el Barcelona se encontró con el segundo gol en un disparo de falta de Raphinha que entró tras rebotar en la barrera. Sin resentirse del golpe, Saka se internó hasta la línea de fondo y envió un centro que cabeceó Martin Odegaard y que luego envío a la red Havertz con un toque oportunista.

Alejandro Balde controla la pelota: Barcelona volvió a usar una camiseta blanca después de más de 40 años HARRY HOW - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Al descanso, Xavi dio entrada a un once completamente nuevo pero no logró cambiar la dinámica. Leandro Trossard apareció para marcar dos goles mientras el Barça lanzaba dos tiros al palo de Dembele y Alejandro Balde. Ferran Torres acercó al equipo blaugrana con un tanto en el 88 pero Vieira sentenció con un zurdazo de museo desde fuera del área un minuto después.

El próximo compromiso del Barcelona será un ‘Clásico’ veraniego ante el Real Madrid el sábado en Dallas (Texas) y cerrará la gira frente al Milan el martes en Las Vegas (Nevada).

Las formaciones y los goles del partido

Barcelona: Marc-André ter Stegen (Iñaki Peña, 46); Sergiño Dest (Sergi Roberto, 46), Ronald Araujo (Eric García, 46), Andreas Christensen (Jules Kounde, 46), Marcos Alonso (Alejandro Baldé, 46); Oriol Romeu (Fermín López, 46; Lamine Yamal, 78), Ilkay Gundogan (Frenkie de Jong, 46), Pedri (Franck Kessie, 46); Raphinha (Ferran Torres, 46), Ez Abde (Ousmane Dembele, 46) y Robert Lewandowski (Ansu Fati, 46). DT: Xavi Hernández.

Arsenal: Aaron Ramsdale; Ben White, William Saliba (Jakub Kiwior, 70), Gabriel Magalhaes (Rob Holding, 84), Jurrien Timber (Kieran Tierney, 70); Thomas Partey (Jorginho, 70), Martin Odegaard (Fabio Vieira, 62), Bukayo Saka (Amario Cozier-Duberry, 84); Kai Havertz (Smith Rowe, 46), Gabriel Jesus (Eddie Nketiah, 79) y Leandro Trossard (Gabriel Martinelli, 79). DT: Mikel Arteta.

LA NACION