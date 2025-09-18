LA NACION

Barcelona venció por 2-1 a Newcastle United como visitante en la Champions League

Los detalles de todas las incidencias del partido

Newcastle United-Barcelona
Newcastle United-Barcelona

Barcelona venció por 2-1 a Newcastle United como visitante, en un partido de la jornada 1 de la Champions League. Para Newcastle United el gol fue marcado por Anthony Gordon (a los 90 minutos). Para Barcelona los goles fueron marcados por Marcus Rashford (a los 58, 67 minutos).

En la próxima fecha, Barcelona se medirá con Paris Saint-Germain, mientras que Newcastle United tendrá como rival a Union Saint-Gilloise.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

