Barcelona y la misión de reconstruir su identidad: cuál es el plan de Xavi y qué refuerzos llegarán

Quién iba a pensar que en solo un año Barcelona iba a estar reducido a ser un equipo de segundo orden, fuera de la élite europea que lo tuvo como uno de sus principales representantes durante las últimas dos décadas. La decadencia que venía arrastrando a partir de una conducción institucional errática y decisiones deportivas desacertadas se profundizó con el cisma del 5 de agosto de 2021: “A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española). Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona”, fue el comunicado que conmocionó al universo del fútbol. A partir de entonces, el club catalán se lanzó en un tobogán que aún no muestra final en su recorrido.

Es por ello que mientras se sueña con el regreso del astro argentino en algún momento del futuro -no será ahora, claro, pues tiene un año más de contrato en PSG-, los blaugranas intentan de una vez por todas rediseñar un plantel que esté a la altura de las circunstancias para volver a ser. Se trata de la reconstrucción de un grande que cayó en desgracia. A partir de la ida de Luis Enrique en 2017, los sucesivos entrenadores -Ernesto Valverde, Quique Setién y Ronald Koeman- no dieron con la fórmula para enderezar la nave. La llegada de un hombre del club y partícipe del exitoso último gran ciclo del Barsa fue la gran apuesta de la dirigencia encabezada por Joan Laporta: Xavi Hernández, el gran capitán.

Robert Lewandowski es el gran sueño de la dirigencia blaugrana para este mercado Matthias Schrader - AP

Sin embargo, la temporada 21/22 fue un fiasco en cuanto a resultados. Más allá del subcampeonato en la liga, que lo mantiene en Champions League, su paso por la última copa fue muy malo, con un tercer puesto en fase de grupos (donde apenas marcó dos goles en seis partidos) y caída a UEFA Europa League, de la que fue eliminado en cuartos de final.

Es por ello que este mercado de pases es clave para la reconstrucción futbolística e identitaria que pretende Xavi. Lo principal es la búsqueda de un goleador, de un centrodelantero que llene el hueco que nadie pudo ocupar tras la forzada salida de Luis Suárez hace un año. La gran apuesta del mercado de comienzo de temporada pasada fue Ferran Torres, proveniente de Manchester City a cambio de 55 millones. Sin embargo, apenas sumó 4 goles. Quienes sí estuvieron a la altura fueron Memphis Depay (12 tantos, el máximo artillero del año) y Pierre-Emerick Emiliano Francois Aubameyang, el gabonés que llegó en febrero libre de Arsenal y se convirtió en una carta ofensiva importantísima con 11 goles.

Álvaro Morata, de Juventus, es el plan B en el caso de que no pueda hacerse lo de Lewandowski FILIPPO MONTEFORTE - AFP

¿Los otros delanteros de la plantilla? Luuk de Jong finalizó su préstamo sin pena ni gloria, Sergio Agüero debió retirarse por cuestiones médicas y el danés Martin Braithwaite, que no es tenido en cuenta por Xavi, presiona para marcharse libre. Es por ello que todos los cañones apuntan a un número 9 de élite. Y quien llena todos los casilleros es Robert Lewandowski. El polaco, de 33 años, presiona desde hace semanas para salir de Bayern Munich. “Me voy porque quiero nuevos retos en mi vida. En el Bayern no me quisieron escuchar hasta el final. Algo dentro de mí se apagó. Después de todo, no puedo imaginar lo que sucedió en los últimos meses. La lista de clubes interesados en mi no es muy larga... se habla mucho de un club en concreto; no estoy considerando otras ofertas”, declaró el polaco hace unos días.

Sin embargo, Jordi Cruyff, asesor deportivo de los catalanes, advirtió que también cuentan con un plan B en el caso de que no se dé la salida del capitán de la selección de Polonia. Y ese plan B no es otro que Álvaro Morata (29 años), delantero de Juventus y del seleccionado español.

Bernardo Silva quiere salir de Manchester City y Barcelona lo pretende, pero el club inglés pide una fortuna

En la mitad de la cancha -donde justamente se hacía dueño Xavi- está el otro foco de atención. Una de las grandes apuestas de los últimos años, Frenkie de Jong -llegado desde Ajax y mimado en su momento por Koeman- perdió terreno y es negociable. Y la posibilidad más grande es que pase a Manchester United, donde ahora comanda Erik Ten Hag, su exentrenador en el club de Ámsterdam.

Mientras se produce el regreso de Pjanic -jugó en Besiktas la última temporada y tiene dos años más de contrato en Barcelona-, los cañones apuntan a reforzar con un centrocampista top. Y el elegido es Bernardo Silva, el zurdo campeón de la Premier League con Manchester City. Sin embargo, no está fácil la llegada del portugués, ya que el club inglés pide una fortuna para dejarlo ir. El volante de la selección lusitana manifestó hace tiempo su deseo de salir de Inglaterra, pero para el City su ficha vale unos 100 millones de euros, cifra impagable para los catalanes. Para ello, entre otros temas, el presidente Laporta se reunió con el poderoso empresario Jorge Mendes, representante de Silva entre otras figuras mundiales.

También se habló en los últimos días de la posibilidad de que se incorporara el argentino Ángel Di María, recientemente liberado por PSG. Sin embargo, en las últimas horas se fue desdibujando esa chance, ya que las pretensiones de sueldo y extensión del contrato están lejanas a las intenciones de Barcelona. Por lo que el destino del rosarino parece encaminarse hacia Juventus.

La posibilida de Di María se enfrío por las pretensiones de sueldo y contrato ADRIAN DENNIS - AFP

Para el sector defensivo, el principal apuntado es Jules Koundé, central de Sevilla. Sin embargo, Chelsea ha ido a la carga por el francés, por lo que Xavi ya tiene el ojo puesto en otro central galo, Kalidou Koulibaly. El defensor de Napoli tiene un año más de contrato en el club italiano, pero su presidente, Aurelio De Laurentis, estaría dispuesto a desprenderse de él a cambio de 40 millones de euros.

La situación económica del Barcelona sigue siendo muy mala y necesita soluciones urgentes. Para ello, habrá una asamblea la semana próxima en la que se solicitará permiso para vender el 49 por ciento de su división comercial y hasta el 25 por ciento de los derechos de televisión de LaLiga. Joan Laporta fue lapidario en el diagnóstico actual del club blaugrana: “Cuando llegamos el club estaba clínicamente muerto, ahora estamos en la UCI”.