Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Barracas Central venció por 3-1 a Aldosivi como local en el Torneo Clausura
Los detalles de todas las incidencias del partido
- 1 minuto de lectura'
Barracas Central venció por 3-1 a Aldosivi como local, en un partido de la jornada 4 del Torneo Clausura. Para Barracas Central los goles fueron marcados por Facundo Bruera (a los 28, 58 minutos) y Gonzalo Morales (a los 48 minutos). Para Aldosivi el gol fue marcado por Tiago Serrago (a los 50 minutos).
En la próxima fecha, Aldosivi se medirá con Belgrano, mientras que Barracas Central tendrá como rival a Central Córdoba.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
Otras noticias de Torneo Clausura 2025
Líneas sinuosas. Barracas Central volvió a ganar con otra jugada polémica y es el líder de la zona A del Clausura
Al detalle. Tabla Anual, en vivo: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana 2026
Al detalle. Posiciones del Torneo Clausura 2025, en vivo: así se juega la fecha 4
- 1
Manchester United contrató a Benjamin Sesko y completó al nuevo tridente de ataque para la Premier League
- 2
Miguel Russo suspendió su conferencia, Paredes habló de carácter y Gustavo Costas criticó al arbitraje
- 3
Cómo se movió el termómetro de la Bombonera: el más aplaudido, el reconocido y los silbidos
- 4
Independiente estuvo más cerca del triunfo ante un River gris, solo sostenido por Armani