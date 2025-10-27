Barracas Central vs. Boca, en vivo: el partido por el torneo Clausura minuto a minuto - Clone
El Xeneize necesita ante el Guapo tres puntos vitales para meterse en la Libertadores 2026
Insua abre la cuenta con un golazo
¡Qué golazo de Barracas Central! Después de un saque de arco propio y de que Candia bajara la pelota en el medio, Rodrigo Insua recibió de frente, a más de 30 metros del arco. Se acomodó y sacó un misil que entró en el ángulo derecho, y tomó por sorpresa a Marchesin, que no pareció tener la mejor reacción. Fue el 1-0 para el local.
Tapia, expulsado
Tapia había discutido con Paredes y tenía amarilla. Al rato, va con todo contra el volante. No parece tocarlo, pero Nicolás Lamolina es implacable: roja.
Ya hay polémica
Arranca el partido con polémica doble: un cruce entre Paredes y Ruiz y al mismo, Merentiel sufre una agresión de Barrios. El juez reparte amarillas, solamente. Una, para Paredes.
Empieza el partido
Barracas Central y Boca juegan desde las 16, en el renovado estadio del Guapo.
El xeneize anima a sus jugadores
Boca tiene la exigencia de obtener los tres puntos y se entusiasma con la capacidad de sus jugadores, en un último video de aliento antes del enfrentamiento ante Barracas Central
¡Vamos nosotros! 💪🇸🇪 pic.twitter.com/e94Cf4VwX0— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 27, 2025
El Guapo tiene a sus titulares
Así va el conjunto de Rubén Darío Insua para enfrentar al equipo xeneize: Ledesma; Barrios, Jappert, Tobio, Demartini e Insua; Miloc y Tapia; Ruiz, Bruera y Candia.
Los once de Boca
Boca confirmó su formación para el partido ante Barracas Central. Formará con Marchesin; Barinaga, Di Lollo, Costa y Blanco; Alarcón, Delgado, Paredes y Palacios; Merentiel y Giménez.
📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 27, 2025
¡Así formará #Boca para enfrentar a Barracas Central!#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/8mKZrOnPWr
Paredes, al límite con las amarillas
Leandro Paredes suma cuatro amonestaciones y con una más se perderá un partido para cumplir con la sanción correspondiente. Si no recibe una amarilla esta tarde (con lo que no jugaría ante Estudiantes) jugará ante el Pincha con el riesgo de no poder enfrentar a River.
Rumbo a las copas
Tanto Boca como Barracas Central figuran en zona de clasificación a las copas internacionales del año próximo. Sin embargo, mientras para el Guapo sería histórico jugar por primera vez la Sudamericana, para el Xeneize sería muy complejo desde lo deportivo y lo económico afrontar otro año sin jugar la tan deseada Libertadores, luego de la frustrante eliminación en Fase 2 ante Alianza Lima en febrero y no clasificarse a la edición 2024. Es por esta razón que el partido de esta tarde cobra mayor importancia.
Antes de este partido Boca aparece en el puesto 5 de la Tabla Anual con 50 puntos y una victoria lo catapultaría al puesto 2, postergando a River (52) al repechaje y a Argentinos a la Sudamericana. En tanto, Barracas ocupa el puesto 10 con 44 puntos y afuera de la Sudamericana, pero un triunfo lo llevaría al puesto 6, por delante de Racing, Lanús, San Lorenzo y Tigre.
En busca del gran golpe
El fervor de los hinchas de Barracas contagia a través de un sentido video que compartió su cuenta oficial.
🇵🇪 𝒀 𝑵𝑶 𝑻𝑬 𝑰𝑴𝑨𝑮𝑰𝑵𝑨𝑺 𝑳𝑶 𝑸𝑼𝑬 𝑴𝑬 𝑯𝑨𝑪𝑬𝑺 𝑺𝑬𝑵𝑻𝑰𝑹 pic.twitter.com/iIRAJFH6za— Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) October 27, 2025
Llega Barracas
Todo listo en el vestuario local.
❤️🤍 𝐇𝐨𝐲 𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 pic.twitter.com/mM5qyz6zPM— Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) October 27, 2025
La llegada de Boca
Boca ya está en el vestuario visitante, ultimando detalles antes del partido con Barracas.
¡Vestuario listo! 👊🇸🇪 pic.twitter.com/Vk0uFtcoHW— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 27, 2025
Cómo llega Boca
El equipo de Claudio Úbeda afronta este compromiso con bajas de peso que obligan al entrenador interino a rearmar la formación. La ausencia más importante es la de Edinson Cavani, referente ofensivo y uno de los líderes del plantel, quien quedó descartado por una molestia muscular que, si bien no es grave, requiere descanso para evitar complicaciones. Además, se confirmó la lesión de Rodrigo Battaglia, mediocampista central y pieza clave en el equilibrio táctico del equipo, que sufrió un desgarro durante uno de los últimos entrenamientos y estará fuera de las canchas al menos dos semanas.
Para reemplazar a Battaglia, Úbeda recurre a Milton Delgado, volante juvenil de 19 años surgido del club que viene de destacarse con la Selección Argentina Sub-20. Delgado aporta intensidad, buen pase y personalidad, y el cuerpo técnico confía en que puede volver a lucirse en el equipo, tal como ocurrió en el primer semestre de este año.
Cómo llega Barracas Central
El equipo dirigido por Rubén Insua intentará hacerse fuerte como local para despedirse con una alegría ante su gente, aunque carga con un dato que juega en contra: nunca pudo ganarle a Boca en toda su historia.
El historial entre ambos registra diez enfrentamientos oficiales, con nueve victorias para el Xeneize y apenas un empate, lo que refleja la clara superioridad del conjunto de la Ribera y explica su condición de favorito. Aun así, el exentrenador de San Lorenzo apuesta a la intensidad y a aprovechar el envión de jugar en casa para intentar romper esa racha adversa y sumar un triunfo que sería inolvidable para el Guapo.
Probables formaciones
Estas son las probables alineaciones de ambos equipos:
Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Facundo Mater, Iván Tapia; Javier Ruiz, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Lunes de fútbol
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Barracas Central y Boca, válido por la fecha 12 del Torneo Clausura y que en su momento fue postergado por el fallecimiento del entrenador xeneize Miguel Ángel Russo. El encuentro será arbitrado por Nicolás Lamolina y televisado por ESPN Premium.
