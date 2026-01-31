Barracas Central vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Apertura 2026: día, hora y cómo ver online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Juegan este domingo desde las las 17.00h; cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Barracas Central y Deportivo Riestra se enfrentan este domingo desde las 17.00h en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. El partido se puede ver online contratando el Pack Fútbol de Flow, Telecentro Play y DGO, y seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Barracas Central viene de empatar ante Aldosivi por 0-0 mientras que Deportivo Riestra llega de perder ante Defensa y Justicia por 1-0. Barracas Central suma 1 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Deportivo Riestra tiene 0 puntos.
Todo lo que hay que saber
- Barracas Central vs. Deportivo Riestra
- Hora: las 17.00h
- Partido correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura 2026
- ¿Cómo ver online? Pack Fútbol (ESPN Premium y TNT Sports)
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están Barracas Central y Deportivo Riestra en la tabla de posiciones
Cómo se disputa la primera división del fútbol argentino en 2026
El Campeonato de Primera División 2026 tiene el siguiente sistema: se dividen dos copas, en Apertura (primera parte del año) y Clausura (segundo semestre), con dos grupos, con una etapa clasificatoria seguido de otra eliminatoria a partido único. Los equipos están divididos en dos grupos de 15 integrantes cada uno, en un sistema de todos contra todos, más un interzonal por fecha (corresponde al clásico o a un simple emparejamiento). Los ocho primeros de cada grupo avanzan a octavos de final y desde ahí se juega toda la llave a partido único, con ventaja de localía para el mejor ubicado en la etapa previa.
Ficha del partido
Cómo es la clasificación a las Copas 2027
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2027, cinco de ellos en la etapa de grupos y el restante en la fase 2. Los campeones del torneo Apertura, el torneo Clausura y la Copa Argentina obtienen un cupo cada uno. Los restantes lugares los consiguen los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en los torneos Apertura y Clausura, pero solo en la etapa de grupos (no se consideran los partidos de cruces de eliminación).
- Argentina 1: El campeón del Torneo Apertura 2026
- Argentina 2: El campeón del Torneo Clausura 2026
- Argentina 3: El campeón de la Copa Argentina 2026
- Argentina 4: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2026, excluidos los campeones
- Argentina 5: El segundo ubicado
- Argentina 6: El tercer ubicado
Por otro lado, a la Copa Sudamericana 2027 acceden otros seis equipos, que también salen de esa misma tabla general y son los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
- Argentina 1: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2026, luego de los clasificados a la Copa Libertadores 2026
- Argentina 2: El segundo ubicado
- Argentina 3: El tercer ubicado
- Argentina 4: El cuarto ubicado
- Argentina 5: El quinto ubicado
- Argentina 6: El sexto ubicado
Otras noticias de Fútbol argentino
- 1
Beroe: el club búlgaro que se convirtió en una “embajada” para los futbolistas argentinos que no pueden triunfar en el país
- 2
Así quedaron los cruces de los playoffs de la Champions League 2025-2026
- 3
Los árbitros para la tercera fecha del torneo Apertura, con Rosario Central-River y Boca-Newell’s
- 4
La respuesta de Di María y Jorgelina Cardoso a los silbidos que recibió en la cancha de Racing