Battaglia confirmó que acompañará a una lista opositora a Riquelme en las elecciones en Boca: “Hay una grieta”

Mientras atraviesa un turbulento presente, Boca ya empieza para las elecciones de 2027 y las listas comienzan a prepararse. En este sentido, tomó postura uno de los mayores ídolos del club, Sebastián Battaglia, quien habló de una “grieta” y un “club dividido”, aseguró que acompañará a una boleta opositora y marcó sus diferencias con el actual presidente del Xeneize.

“Está enrarecido todo, como lo vemos. Hay una grieta que se puso en el medio, en la que el hincha está dividido. Nos tiramos en cara quién logró tal cosa, quién perdió tal otra, y en otras épocas, en Boca se disfrutaba. A mí me ha tocado vivir en un momento ganador. Pero no queremos que el hincha esté así, sino unido”, expresó Battaglia en una entrevista en TyC Sports.

En esta línea, afirmó que durante las próximas elecciones en el Xeneize acompañará a Jorge Reale, candidato que en 2023 se postuló pero luego se bajó ante la disputa directa entre Riquelme y Mauricio Macri -segundo en la lista de Andrés Ibarra-. “Lo analicé y pensé en cosas que me motivaron, como meternos en la política de Boca en 2027″, subrayó y afirmó que las propuestas del empresario lo motivaron.

🗣️"ACOMPAÑARÉ A JORGE REALE EN LA POLÍTICA DE BOCA EN 2027"



🔵🟡 Sebastián Battaglia, el más ganador de la historia Xeneize, en la Noche de TyC Sports, anticipó su proyecto a futuro, con vistas a volver al club tras su paso como entrenador. pic.twitter.com/gJ8JF391By — TyC Sports (@TyCSports) March 17, 2026

A pesar de una gestión agridulce en la que el conjunto porteño aún no levantó ningún título, Riquelme siente el apoyo de los hinchas, que hasta el momento cantó contra el ídolo del club en ajustadas ocasiones. En este marco, y en un contexto en el que la fórmula del exjugador ganó en 2023 con el 65,3% de los votos, a Battaglia le consultaron si cree que se le puede competir al actual presidente y confió: “Creo que sí porque esta división no nos gusta. No nos pone contentos. Viví otro Boca. Me gustaría verlo y hacia eso vamos”.

Battaglia también se refirió a su paso como entrenador de Boca durante la gestión de Riquelme y los manejos de la dirigencia con él y destacó que no existió comunicación entre ambos. "Hubo una sola reunión con Román, que fue después de ganarle a Tigre [en la final de la Copa de la Liga 2022]. Ahí puse sobre la mesa cosas que quería para lo que venía y luego no sucedieron. Después vino la bendita conferencia de prensa en la que me cayeron encima. Pero bueno, es la realidad. Se dio de esa manera", sostuvo y remarcó que notó bajadas de línea de parte del Consejo del Fútbol: “No me pasó tanto con él, sí con los demás. Pero imagino que entre ellos tenían más charlas que conmigo”.

🗣️ Battaglia y la decisión de los refuerzos con Riquelme en su paso como entrenador de #Boca: "HUBO UNA SOLA REUNIÓN DONDE PUSE COSAS SOBRE LA MESA PARA LO QUE VENÍA, PERO DESPUÉS NO SUCEDIERON". pic.twitter.com/7hpOGS8EIt — TyC Sports (@TyCSports) March 17, 2026

Asimismo, habló sobre el día en el que, después de perder 1 a 0 ante Gimnasia en La Bombonera, Riquelme bajó del micro a los jugadores de Boca, los llevó al vestuario y conversó con ellos en la ausencia de Battaglia. Al respecto, el entonces entrenador indicó: “Me sorprendió. Yo no sabía que estaba porque yo estaba terminando la conferencia de prensa y cuando llegué ya estaban en el vestuario. No me había molestado porque no sabía cómo habían sido las cosas, pero cuando me enteré sí. Me faltaron el respeto en un lugar que también es mío. Estoy desde los 15 años en Boca y soy el que más títulos ganó, pese a quien le pese. Lo mío no me lo saca nadie. Hubo gente que no me protegió. Lo peor de todo es que no fue una charla mala, sino motivadora. Pero no estuvo bien el timing”.

Sebastián Battaglia recordó la vez que Riquelme hizo descender a sus dirigidos del micro para darles una charla motivacional en el vestuario: "Vos me estás faltando el respeto en un lugar que también es mío", expresó el ex entrenador de #Boca en #LaNocheDeTyCSports pic.twitter.com/vDRiZCC9JX — TyC Sports (@TyCSports) March 17, 2026

Entre otros puntos, el exjugador se definió como el mejor director técnico de la era Riquelme en Boca, ciclo en el que consiguió dos títulos, y justificó que su equipo tuvo “mayores logros y puntos para valorar”.

En tanto, analizó la actualidad de Boca, que no puede hacer pie y metió una seguidilla de empates en el Torneo Apertura: “Tiene un buen plantel pero tiene que demostrarlo adentro de la cancha, partido a partido, y hacerlo sentir. El otro día hubo un solo cambio [en referencia al partido contra San Lorenzo]. Yo si confío en lo que tengo, lo voy a usar. Más sabiendo que se vienen tres competencias por delante. Debería tener titulares y suplentes que compitan mano a mano”: