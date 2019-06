Benedetto tuvo su peor semestre en Boca: convirtió solo cinco goles en 20 juegos Fuente: FotoBAIRES

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de junio de 2019 • 18:29

El presente de Darío Benedetto dista de su mejor versión. El delantero de Boca cerró el semestre sin poder convertir goles en sus últimos seis juegos y solo logró cinco festejos en los 20 encuentros que lleva disputados en el año. Pero, además, quedó en el centro de la polémica por una serie de cruces y ademanes con rivales que dispararon críticas y cuestionamientos acerca de sus actitudes, por lo que decidió dejar en claro su posición al respecto.

"Yo siempre digo que adentro de la cancha vale todo: puteadas, agarradas, piñas, lo que sea... y cuando termina el partido, queda ahí adentro, se pide disculpas y queda ahí. Después, lo que se diga afuera o lo que diga un rival, no me interesa. Dentro de la cancha soy una persona y fuera soy otra. Siempre supe lo que soy y sigo trabajando para seguir mejorando, porque obviamente no soy perfecto", declaró Benedetto en Fox Sports.

"Yo nunca salí a hablar de ningún rival. Lo que digan no me afecta nada, sé la clase de persona que soy, lo que digan los demás no me interesa mientras mis compañeros y los dirigentes sepan quién soy. El cartel que me pongan los demás no me interesa", añadió el atacante, que consiguió su último gol el 24 de abril en el empate 2-2 con Deportes Tolima en Colombia por la Copa Libertadores y también habló de su mala racha.

"Estoy muy salado, pero sé que son cosas que puedo tener como delantero, son momentos y en algún momento va a entrar. Pero sigo trabajando para que eso cambie. Por ahí defino como tengo que definir, pero la pelota no quiere entrar. El parate sirve para descansar la cabeza y reponer pilas para lo que viene", comentó el número nueve.

No sé si fue mi último partido con la camiseta de Boca. Si hay alguna oferta la analizaremos y veremos qué es lo mejor Darío Benedetto

Acerca del presente del Xeneize, luego de perder la final con Tigre de la Copa de la Superliga , el Pipa se mostró optimista: "Nos duele, a nadie le gusta perder. No sé si nos vamos tranquilos porque entendemos que falta un poco más de juego, pero se recuperó algo que no veníamos teniendo: jugar a lo Boca. Así llegamos a la final, pero somos conscientes de que nos falta jugar más en equipo. El parate nos va a servir para corregir cosas. Boca siempre es candidato a pelear todo, después está en demostrarlo partido a partido, pero estamos pasando un buen momento a pesar de que hay que corregir muchas cosas. Hay muchas cosas positivas".

Por otro lado, Benedetto también habló de su futuro en el club: "Se dicen muchas cosas, el semestre pasado me iba a ir a mil clubes y estaba vendido, y sin embargo me terminé quedando. Hasta que no haya una oferta concreta no puedo hablar de mi futuro porque no es algo que esté pasando. No sé si fue mi último partido con la camiseta de Boca, eso lo decidiremos con mi representante y con los dirigentes para ver qué es lo mejor. Si hay alguna oferta la analizaremos, pero eso no quiere decir que me vaya"

Además, aclaró que el equipo "no se fija en River" y solo se enfoca en lo que les ocurre: "River está pasando un buen momento, hay que ser realistas. Nosotros tenemos que fijarnos en nosotros, hacer lo mejor para Boca y pelear nuestras cosas. No nos fijamos", manifestó.