Tras un pobre arranque en Francia, el argentino Darío Benedetto disfruta de su presente en el Marsella. Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de septiembre de 2019 • 10:30

"Una locura", fue el título que eligió el reconocido diario deportivo L'Equipe, de Francia, para ilustrar su foto de tapa de este lunes, con el delantero argentino Darío Benedetto. El ex hombre de Boca anotó dos goles en el triunfo de Olympique de Marsella, que remontó un 0-2 y venció 4-3 a Mónaco, por la liga francesa. De esta manera, luego de un comienzo opaco en su nuevo club, Pipa Benedetto va ganándose la confianza de sus compañeros y de los hinchas del Marsella.

Mónaco ganaba 2-0 a la media hora de juego gracias a dos goles del delantero francés Wissam Ben Yedder. Pero el talón de Aquiles del club del principado es su defensa, que ha sufrido 14 goles en cinco partidos (ningún otro club de la primera división francesa ha recibido más de nueve). Valére Germain colocó un centro desde la banda derecha y Benedetto anotó a los 39. Tres minutos después, el argentino estrelló un cabezazo en el travesaño, pero acabó celebrando un rato después cuando Germain logró el 2-2. A partir de ese momento, el partido pasó a ser un monologo del Marsella. Dimitri Payet anotó el tercero (a los 16 del segundo tiempo) y Benedetto puso cifras definitivas a los 22, con su cuarto gol desde que llegó procedente de Boca. Marsella alcanzó en puntos al tercero del campeonato, Nantes, que lo aventaja por mejor diferencia de goles.

Tras el partido, el técnico de Olympique de Marsella, André Villas-Boas, ponderó el rendimiento del ex atacante xeneize: "Es un momento increíble para Darío, finalmente encontró su forma. Es fantástico verlo. Benedetto se siente bien en el equipo, comienza a hablar con los muchachos y eso es importante para nosotros. Defendió bien en los tiros libres (de los adversarios)".

El propio DT había criticado con dureza a Benedetto cuando este falló un penal en su debut como titular, ante Nantes (fue 0-0): "Les dije a los muchachos: esta es la primera y la última vez que sucede. Tenemos a Dim (Payet) para tirar los penales. Trabajamos bien los penales durante toda la pretemporada con Dimitri. Cuando me dirigía al banco Ricardo (Carvalho) me dijo: 'Lo va a patear Benedetto'. Estoy enojado. Es un jugador que no ha lanzado un penal, es inaceptable. Normalmente, Darío ejecuta bien, pero hoy no. Perdimos esa oportunidad, así que será la primera y última vez".