Marcelo Bielsa, durante el partido entre su equipo y Derby County, por una nueva fecha del Championship inglés.

Otra vez la misma historia. Leeds United, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa, hizo todos los méritos para quedarse con la victoria frente a Derby County, pero falló en la puntada final y el rival encontró el empate 1-1 en el último instante. Es la tercera vez en la temporada que los dirigidos por el Loco dejan puntos jugando en Elland Road, su estadio. "Lo que nos ha pasado tantas veces, hoy fue peor que nunca. Recibimos un solo remate al arco y creamos entre 10 y 12 ocasiones", se lamentó el entrenador rosarino en la conferencia de prensa posterior al partido.

"Jugamos una hora de fútbol muy, muy buena. Tal vez, los mejores desde que yo dirijo al equipo. Después, hubo 15 minutos de superioridad y los últimos 15 minutos, neutros", analizó el DT de Leeds, que no pudo cerrar el encuentro a su favor pese a tener un penal, desperdiciado por el polaco Mateusz Klich. Y Derby, que estaba abajo en el marcador por un gol en contra de su arco de Jamal Lowe, lo empató al final mediante Chris Martin. Justo Derby, ahora dirigido por el holandés Phillip Cocu, pero que en la temporada pasada dejó afuera de la pelea por el ascenso al conjunto de Marcelo Bielsa.

La conferencia completa de Bielsa tras el empate 1-1 con Derby County

El rosarino ensayó una autocrítica: "Deberíamos haber mantenido la superioridad en el final del partido. Si uno elige ser un poco más precavido, luego se lo reclama. Nosotros fuimos cuidadosos en los últimos 15 minutos y me reclamo haber permitido un juego parejo en ese momento", recordó. Y agregó, como una especie de autoconvencimiento: "Nunca podemos pensar que recibir una sola chance de gol no es un mérito suficiente para ganar un partido. Lo concreto es que nos crearon una situación de gol en 90 minutos. Y nosotros creamos 10...Si esa ecuación no alcanza para ganar...puntos suspensivos".

Bielsa siguió en la misma tónica: "Hoy hicimos lo que no hicimos en ocasiones anteriores y nos reclamaban que hiciéramos. Si haber hecho esto está mal...porque nos crearon una opción de gol en noventa minutos, me parece que es una lectura equivocada. Si el partido hubiera salido 1-0 estaríamos hablando de un equipo que tuvo oficio para cerrar el partido. Por eso el fútbol es tan atractivo", recordó.

Sobre el futuro, el entrenador rosarino se preguntó: "¿Qué deberíamos cambiar? El juego consiste en atacar y defender. Si al atacar creamos diez veces más situaciones de las que crea el rival, no puede lamentar el procedimiento, el estilo". Y recalcó que Leeds "tendría que tener el 100% de los puntos". No es el caso: ya perdió 7 unidades como local. Una cifra que, al final de temporada, puede significar la diferencia entre ascender en forma directa o jugar los playoffs.