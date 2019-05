Biela gesticula durante la victoria de Leeds sobre Derby County Fuente: Reuters

Volvió al triunfo después de cuatro partidos, sumó de a tres puntos luego de haber cosechado apenas uno de los últimos 12 y el goleador Kemar Roofe festejó tras once partidos en blanco. Una combinación muy positiva para que el Leeds de Marcelo Bielsa pusiera una bisagra entre su mal cierre del Championship, que lo sacó de los dos puestos de ascenso directo, y un auspicioso arranque en las semifinales de los play-off por el último lugar en la próxima Premier League.

De visitante, Leeds le ganó 1-0 a Derby County, el equipo dirigido por Frank Lampard, que en enero destapó un caso de espionaje -un colaborador del técnico rosarino fue descubierto espiando un entrenamiento- que tuvo una amplia repercusión mediática y una posterior multa de 260.000 dólares que Bielsa asumió de su bolsillo.

El gol del triunfo

El miércoles se disputará el desquite en Elland Road. En caso de igualdad de puntos y diferencia de gol, no se tomarán los goles de visitante como variable de desempate. Habrá suplementario y, de ser necesario, definición por penales. La final por el ascenso está programada para el lunes 27 de este mes, en Wembley. Por la ida de la otra semifinal, Aston Villa superó 2-1 a West Bromwich Albion.

Fue el tercer triunfo de Leeds sobre Derby County, sumados los dos obtenidos durante la temporada regular. Bielsa, que calificó como "justa" a la victoria, no se quiso dejar llevar por ningún favoritismo cuando lo consultaron si el 1-0 era una diferencia importante: "Una ventaja de un gol no es decisiva. Aparte, si tomamos como referencia lo que sucedió en la Champions League, no deberíamos opinar sobre este tema". Y tampoco se fió de la reciente paternidad sobre Derby County: "Cada partido es una situación nueva. No pienso que los tres triunfos consecutivos garanticen algo con respecto al cuarto partido".

Tras haber estado en el primer o segundo puesto en buena parte de la temporada, Bielsa asumió que finalizar tercero no colmó las expectativas: "Sufrimos por no haber terminado en los puestos de ascenso, pero tomamos esto (los play-off) como una oportunidad muy importante. Creo que debemos valorar esta opción de ascenso".

La falta de eficacia condicionó mucho a Leeds a lo largo de las 46 fechas. No tuvo un goleador entre los primeros 14 del torneo. Roofe, con 15 conquistas, es el máximo anotador del equipo y no convertía desde el 11 enero. Venía de errar un penal en la derrota ante Ipswich, por la última fecha. "Para un centro-delantero es importante convertir. Roofe se esforzó mucho, estuvo en constante movimiento. Son todos factores favorables para evaluar su rendimiento", lo elogio Bielsa.

La polémica: ¿hubo penal para Derby County?

El partido dejó una polémica: un posible penal no sancionado para Derby por falta de Harrison. "Estábamos muy lejos de la jugada y con muchos jugadores tapando la visión. Sinceramente no podría opinar sobre la acción", respondió Bielsa, que siempre evita pronunciarse sobre las decisiones de los árbitros, aun en aquellas jugadas en las que su equipo pudo ser perjudicado.

De lo que no se libró Leeds es del estigma de las lesiones. A los 24 minutos del primer tiempo salió el volante Adam Forshaw con una molestia muscular que lo marginará del desquite, confirmó Bielsa. Horas antes, el zaguero y capitán Pontus Jansson quedó excluido por lesión. Siguió el partido desde la tribuna con el delantero Bamford y los extremos Alioski y Roberts, todos impedidos físicamente. Esta serie de bajas llevó hace un tiempo a Bielsa a bromear con un periodista, al que consultó si estaba en condiciones de jugar ante lo justo que andaba de plantel. Este sábado, los dos cambios que hizo durante el encuentro fue para darle entrada a dos juveniles: el extremo Clarke (18 años) y el volante Shackleton (19 años). A la Premier League se llega vía Wembley y Leeds dio un paso en esa dirección.

