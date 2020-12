Agustín Almendra volverá a entrenarse en Boca Crédito: @BocaJrsOficial

Es un acuerdo conveniente. La relación de Agustín Almendra con Boca se recompone y las partes entienden el beneficio de un desenlace pacífico. Después de cuatro meses, el volante se sumará al plantel, tras haberle pedido al Consejo de Fútbol que le permitan regresar a los entrenamientos. El conflicto que comenzó en agosto generó mucho malestar en la gente que maneja el fútbol xeneize y, si bien algunos podría pensar en que la lectura que hacen es que el equipo necesita más futbolistas en la mitad de la cancha para intentar solucionar los problemas que aparecieron en los últimos partidos, la realidad parece ser diferente.

No es sencillo el asunto, porque algunas versiones indican que Miguel Ángel Russo, no ve con buenos ojos sumarlo al grupo, ya que las actitudes de Almendra de no entrenarse no le gustaron al DT. Por lo tanto, este acuerdo estaría más apuntado a poder vender al jugador y para eso necesitan que se sume a los entrenamiento.

El volante, antes de sumarse al grupo deberá someterse a una serie de chequeos, los mismos que se les practican a cada incorporación, y luego deberá someterse al hisopado correspondiente para detectar coronavirus. Por el momento desde Boca no informaron si Almendra, cuando termine todas estas pruebas, se sumará al plantel profesional o se entrenará de manera diferenciada.

Miguel Russo no estaría muy convencido de sumar a Almendra al grupo Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian

Desde el club intimaron al jugador en más de una oportunidad para que vuelva a entrenarse y tras varias acciones que implicaban tener que afrontar un conflicto judicial multimillonario Almendra cambió de actitud y recompuso las charlas con el Consejo de Fútbol. No es una garantía que esté nuevamente en la órbita de Miguel Ángel Russo, sin embargo, se entiende que Almendra puede ser una muy buen alternativa frente a la ausencia de Guillermo Pol Fernández, aunque según se pudo averiguar, no le será tan sencillo al jugador regresar a la rotación.

El futbolista tiene contrato hasta 2023, lo que pretende Boca es vender al jugador al fútbol del exterior y ya le comunicó a la gente que maneja a Almendra que no tiene ningún interés cederlo en préstamo. Si bien la situación de Almendra se modificó respecto al mercado de pases, la negativa de volver a entrenarse en Boca no fue una buena señal, desde los Estados Unidos, en el sitio The Athletic, aseguran que uno de los pedidos de Gabriel Heinze, para reforzar Atlanta United, de la MLS, fue la contratación de Almendra.

La última gran oferta que se había recibido por el volante era de Napoli por 29 millones de dólares, pero no prosperó, de la misma manera que Roma había tentado a Almendra con US$ 18.000.000, aunque tampoco llegó a buen puerto.

