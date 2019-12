Paredes, cada vez más firme en el fútbol europeo Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de diciembre de 2019 • 07:15

Emigró joven. Se destacó en la Roma y hoy es una de las piezas fundamentales en el mediocampo del PSG y de la selección argentina. Pero lejos de marearse con su gran presente, el corazón de Leandro Paredes sigue latiendo con sangre azul y oro.

Aunque al chico de 25 años, nacido en el club de la Ribera, le quedan por delante varias temporadas en la elite del fútbol europeo, él ya sueña con regresar a la Bombonera. Y lo reconoció una vez más, esta vez en diálogo con ESPN: "Lo conté muchas veces, no quiero volver a Boca para retirarme. Me queda mucho tiempo en Europa, pero quiero volver al club y estar vigente, no de muy grande", expresó.

Acerca de su fanatismo, Paredes no dejó dudas: "Siempre lo sigo. Ahora si bien en lo institucional Boca estuvo muy bien, en lo futbolístico no le fue tan así. Espero que con la nueva gestión le vaya mejor".

Aunque lo que más sorprendió fue cuando el volante confesó: "Prefiero volver a Boca y ganar la Copa Libertadores, que ganar la Champions con el PSG y que me den el Balón de Oro".

Más allá de la frase y a comparación, la realidad es que faltan muchos años para que Paredes vuelva a vestir la casaca azul y oro. Su contrato con el PSG concluye en junio de 2023, y su cláusula de salida es de aproximadamente 60 millones de euros.