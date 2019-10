Los dos planteles profesionales de fútbol de Boca, juntos en la Cena Solidiaria del club, anoche en la Bombonera. Crédito: Prensa Boca

Fernando Vergara
11 de octubre de 2019

Boca transita horas decisivas. Inmerso en un clima donde las elecciones comienzan a tomar mayor relevancia en el club semana tras semana, el equipo trata de enfocarse en lo más importante por estos días: la semifinal de la Copa Libertadores, nada menos que contra River. El 2-0 en el Monumental significó un golpe difícil de asimilar y dentro de ese contexto, Carlos Tevez y Gustavo Alfaro volvieron a hablar durante la octava Cena Anual Solidaria que la Fundación Boca Social desarrolló por primera vez en la Bombonera. "No estoy desesperado por jugar como titular frente a River, porque esa es una decisión que tomará Alfaro", dijo Apache. El director técnico fue más tajante cuando le consultaron acerca del posible planteo para la revancha: "Escuché tantas pavadas estos días, pero entiendo que tienen que hablar. Línea de tres, de cuatro, o de lo que sea, pero que gane Boca".

Hace algunos días, las declaraciones de Tevez criticando la forma de jugar de los xeneizes hacían pensar que tenía varias diferencias con el estilo del entrenador de Boca. Anoche, el delantero volvió a ratificar su mirada con respecto a la serie que se avecina frente al equipo de Marcelo Gallardo: "Todos piensan igual, no dije algo que no correspondía. Todos en el Mundo Boca piensan igual. No creo que este sea un momento donde uno tiene que especular. Cuando uno reconoce un problema ya dio dos pasos adelante y a partir de ahí es más fácil solucionarlo. Sabemos lo que nos pasa, lo hablamos con el DT y estamos tratando de solucionarlo. Boca tiene que salir adelante en conjunto", dijo.

Carlos Tevez habló de este momento especial de Boca.

Y agregó en TyC Sports: "Es que como soy políticamente incorrecto porque no cuido mis palabras, a veces se generan líos, pero siempre hacen una novela de lo que no existe. Si ponen que estamos peleados... esto es el día a día de Boca, es la clase de periodismo que a veces se hace contra el club. A nosotros no nos afecta, estamos tratando de buscar el mejor funcionamiento para el 22 de octubre".

Tevez reconoció la dificultad para dar vuelta la semifinal: "Este partido con River es muy difícil, pero hay que saber que son 90 minutos y no hay que desesperarse por hacer un gol en los primeros 20. Si hacemos nuestro mejor partido, tenemos chances". Por otro lado, remarcó que charlaron con Alfaro y en los últimos días fueron probando diferentes alternativas. "Acá no hay titulares y suplentes para jugar las semifinales. Estamos probando con (Mauro) Zárate y yo, o él con (Franco) Soldano o éste conmigo. Alfaro es un gran estratega y lo que él piense para jugarle a River lo vamos a llevar adelante como él lo diga", puntualizó.

La calma de Alfaro

En los últimos días Alfaro fue ensayando diferentes variantes tácticas para el compromiso ante River. Modificaciones de dibujo y de nombres propios. Claro que se tratan apenas de varias pruebas, pero algunas de ellas lo enseñaban con una línea de tres en el fondo, un esquema muy diferente a los que suele utilizar. "La cantidad de pavadas que se han hablado. Línea de lo que sea, pero que Boca gane", remarcó el DT. Y luego fue más analítico: "Estamos muy comprometidos en saber lo que tenemos que hacer. Es cierto que vamos dos goles abajo y es cuesta arriba la realidad, pero estamos con la fe intacta de sacar la eliminatoria adelante".

Alfaro también se refirió a la actualidad del equipo, que tiene lesionados a Ramón Ábila y Daniele De Rossi. "Todos los jugadores trabajan bien y con mucho compromiso. Tenemos ganas de luchar, lo juramentamos en la cancha de River y lo empezamos a vivir el día siguiente. Cada paso que damos, nos adaptamos para eso".

El evento para 1.500 personas se llamó Enzo Pagani en honor al fallecido director de Boca Social y contó con la participación de los dos planteles de fútbol, masculino y femenino. En su transcurso se remató un auto con los colores azul y Amarillo de Boca junto con una moto y camisetas. Estuvieron presentes autoridades del club y viejas glorias del fútbol, que cenaron en un sobrepiso instalado en el sector L de plateas. "Acá cobramos 35.000 pesos el cubierto, pero más allá de lo que hicimos en nuestro mandato y de los 1.300 millones de superávit, lo que nos reclama el hincha es ganar esta Libertadores", aceptó el presidente Daniel Angelici.

La Bombonera, vestida para la ocasión: la Cena Solidaria se desarrolló al cpostado del campo de juego. Crédito: Prensa Boca

La entidad de la Ribera recaudó 40.600.000 pesos. De eso, 29.600.000 correspondieron a la suma de todas las mesas de los presentes más otros 11.000.000 producto de las subastas. Un ejemplo: por los botines con los que debutó Daniele De Rossi en Boca se recaudaron 2.000.0000.

Finalmente, Angelici se refirió al operativo de seguridad que tendrá el trascendental duelo del próximo 22 de octubre. "Ya tuvimos la primera reunión con los organismos de seguridad. Va a haber una gran cantidad de efectivos. A los hinchas de Boca les pido que vengan a alentar y que alienten a los once futbolistas que van a dejar la vida por la camiseta. Además, un acto de violencia podría redundar en una sanción al club. El hincha de Boca tiene que ser muy consciente de eso y tiene que venir con la alegría de estar nuevamente en una semifinal".