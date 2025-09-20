Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Boca - Central Córdoba, del Torneo Clausura
Juegan este domingo, desde las 21:15; formaciones, cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Boca y Central Córdoba se miden este domingo a las 21:15 en el estadio Alberto José Armando (La Bombonera), en un partido de la fecha 9 del Torneo Clausura.
En el torneo, Boca viene de empatar ante Rosario Central por 1-1 mientras que Central Córdoba viene de perder ante Deportivo Riestra por 2-0.
Ambos equipos suman 13 puntos en la tabla de posiciones.
Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
Otras noticias de Torneo Clausura 2025
"Me veo festejando el martes". Vélez pelea todo: el golazo de Lanzini y una joya sacando del medio a puro toque y sorpresa
¿Cuál fue mejor? Cambeses le da la razón a Costas: el impresionante show de atajadas que hizo ganar al Racing de emergencia
TV y streaming. Colapinto en la Fórmula 1, juega River y más fútbol local, partidazos en Europa y Messi en la MLS
- 1
El hincha del Liverpool que se cruzó con Simeone dio su versión: “Es un poco cobarde”
- 2
Champions League: Claudio Echeverri, clave en el empate de Leverkusen, y la noche insólita del arquero del Brujas
- 3
Lionel Scaloni, la inquietud en medio de la definición por penales ante Francia y el jugador que más lo sorprendió
- 4
Radiografía de la lista de Argentina para el Mundial Sub 20: los ausentes, los “históricos” y las sorpresas de Diego Placente en busca de la séptima estrella