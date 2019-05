Boca, el estadio nuevo y su retiro: las carillas circulares de D'Onofrio

Fuente: AP - Crédito: Jorge Saenz

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de mayo de 2019 • 23:59

"Dejá de presentar carillas, vení a jugar. Creéme que no somos tan buenos, nos pueden ganar. Vos firmaste conmigo, me diste tu palabra, al presidente de la Conmebol y a mí. No les hagas caso a los que te están diciendo que tenés que hacer esto."

Nadie salió indemne de aquellos días convulsos que envolvieron la final de la Copa Libertadores de 2018. Tampoco Rodolfo D'Onofrio, autor de aquellas chicanas de mesa de café. No parecía el mejor discurso, dada la extrema sensibilidad del momento: un presidente hablándole a otro a través de los medios de comunicación, parado en la puerta de un hotel y saliendo en cadena nacional, tal era la dimensión que había alcanzado el escándalo entre River y Boca. Pasaron los meses y, aunque no lo diga abiertamente, a D'Onofrio no le gusta verse en aquel lugar. No porque haya recuperado su relación con Daniel Angelici, el destinatario de ese mensaje, sino porque siempre ponderó que cuando el dirigente pierde la compostura, poco le puede reclamar al que está en la tribuna.

Ese aprendizaje, esa astilla, será una pequeña parte de lo que se lleve el hombre cuando complete sus dos presidencias, el marco de los mejores años futbolísticos de la historia de River. Alguna vez lo dijo: por preparado que uno crea estar, la exposición que viene adherida a un cargo semejante no es sencilla de manejar. "Adonde vamos me piden fotos, como si fuera un jugador. Lo que genera River es increíble", reflexionó hace no tanto. Aquel exabrupto no define a D'Onofrio, un hombre que transita sus 70 años más cómodo en las respuestas largas y los conceptos que en la agitación, tal como puede advertirse en la entrevista que le concedió a LA NACION. En todo caso, retrata que nadie está exento de quedar atrapado por la locura del fútbol argentino en algún momento.

A esta altura de su vida, y de su trayectoria, todavía disfruta la adrenalina de subirse a un avión en Buenos Aires, como hará el miércoles, y bajarse en Curitiba para ver a River esa misma noche en la final de ida de la Recopa Sudamericana. Y volver al día siguiente para empezar a preparar la revancha del jueves 30, que podría otorgarle a River el título número 12 obtenido en su gestión. ¿Será eso lo que lo mueve? El hombre sabe que después de la Copa ganada en Madrid, lo que venga ya no valdrá lo mismo. En todo caso, sí le hubiera gustado despedirse (retirarse, piensa) en diciembre de 2021 con las vigas puestas en un nuevo Monumental.

No hace falta más que vivir las contingencias argentinas para advertir que, por más carillas que presente en cualquier banco, ese sueño quedará trunco. ¿Y después? Tendrá otra tarea: acostumbrarse a vivir lejos de las luces es tan difícil como pararse debajo de ellas.