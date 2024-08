Boca, fuera de la Sudamericana: Diego Martínez se mostró dolido y habló de “impotencia y mucha bronca”

Escuchar

El fuerte impacto que significa para Boca la eliminación de la Copa Sudamericana en los octavos de final ante un rival como Cruzeiro caló hondo en un plantel y en un cuerpo técnico que sabían de antemano que anoche, en Belo Horizonte, se jugaban una misión compleja para consolidar una idea y despegar, o volver a carretear para seguir ajustando clavijas.

En ese contexto, el rostro de Diego Martínez en la conferencia de prensa ofrecía ese desencanto. Casi exhausto después de un partido con las pulsaciones a mil, el DT se demoró más de media hora en hablar.

“Me siento orgulloso de ser parte de este grupo. Es difícil afrontar este final, pero el equipo dio la cara y contó con situaciones para empatarlo. Es raro y es una mezcla de sensaciones porque hay tristeza, impotencia y mucha bronca, pero a la vez resaltar a este grupo de futbolistas que dejó a esta institución en lo más alto y que mereció pasar a la siguiente ronda”, fueron las primeras palabras del entrenador.

Saracchi consuela a Merentiel, tras su penal fallado Thomas Santos - AP

Ante la consulta relacionada a cómo se hace para salir adelante, el DT xeneize resumió: “En las dos situaciones decisivas de este año el equipo perdió de manera injusta: en la semi de la Copa de la Liga y hoy. Será muy difícil dormir esta noche, pero mañana nos enfocaremos en lo que viene. Cuando te toca perder de esta manera eso apacigua el dolor, pero igual está. La única manera de salir es levantar la cabeza y mirar para adelante”.

En relación con la expulsión de Advíncula y el penal fallado por Merentiel, Martínez evaluó: “Sobre lo que pasó con ellos solo puedo decir que esto es fútbol. Luis estaba destrozado, así que lo abrazamos y lo acompañamos, y lo mismo con Miguel (Merentiel). Son dos de sus mejores jugadores, que se entregan siempre, y hoy les tocó pasar por eso. Solo se sale trabajando y enfocarse en lo que viene”.

De cara al futuro, el entrenador reconoció: “Es muy doloroso, pero este equipo sabe salir de adversidades y saldremos de este duro golpe. A partir de mañana dejaremos atrás esto y miraremos para adelante para enfocarnos en todo lo bueno que nos queda hasta fin de año”.

Sobre el clima en el vestuario, Martínez compartió: “Al grupo lo vi muy dolido, pero con mucha gente arengando y valorando el esfuerzo que se hizo. Más allá de todo lo que sentimos, los vi muy fuertes, con mucha cabeza y personalidad, porque es un grupo de hombres. La única receta para salir de esto es con cabeza”.

Martínez fue expulsado antes del minuto y se fue llorando DOUGLAS MAGNO - AFP

“Debió ser saque de arco”

Sergio Romero criticó el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, al considerar que, antes del segundo gol de Cruzeiro, la pelota cruzó por completo la línea de meta y debió ser saque de arco en lugar del tiro de esquina previo a la anotación. “Yo se lo dije a Roldán, ni bien empezaba el segundo tiempo. Que la pelota previa al segundo gol se había ido afuera y fue muy clara que se fue afuera. El línea levanta la bandera, pero en ningún momento marca saque del arco. Espera, espera, espera y baja la bandera para el córner. Son un poco raras las decisiones que tomaron en el día de hoy. Se vio que el primer tiempo estaba bastante inclinada la cancha para nuestro lado, era todo una subida para Boca y muy regalado para Cruzeiro. Sabemos que estas cosas pueden pasar en los partidos de fútbol, sabés que son partidos definitorios donde uno gana y sigue, y otro se va a su casa. Tenemos que levantar la cabeza, pensar en lo que viene y enfocarnos en el partido del lunes de la semana que viene (contra Estudiantes), que va a ser un partido importante también para nosotros”.

Sobre la jugada previa al segundo gol de Cruzeiro, el arquero de Boca opinó: “En la jugada del segundo gol yo no veo la pelota. Reacciono cuando veo el roce, y no llego. Pero si la pelota se fue y hay cámaras que puedan determinar eso, no entiendo por qué no se volvió para atrás con la acción”.

Por último, Romero ponderó: “Este tipo de derrotas, más allá de la tristeza, te fortalecen. porque afrontamos más de 90 minutos con un hombre menos, merecimos ganar y no se nos dio. Jugamos y corrimos más que el rival. No nos queda otra que seguir trabajando y valorar todo lo bueno que se hizo más allá de la derrota”.

