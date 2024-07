Boca Juniors vs. Independiente del Valle, en vivo: cómo ver online el partido de la Copa Sudamericana

Escuchar

Boca Juniors, diezmado por las lesiones, las sanciones, las inhabilitaciones y los jugadores convocados a los Juegos Olímpicos 2024, se enfrenta este miércoles a Independiente del Valle, a partir de las 21.30 (horario argentino) en el marco del partido de ida de los 16vos de final de la Copa Sudamericana 2024. El cotejo cuenta con la transmisión televisiva de ESPN, aunque también se puede ver en vivo por streaming a través de las plataformas Disney+ y DGO. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

El xeneize fue segundo en el grupo D de la Sudamericana con 11 puntos producto de tres triunfos, dos empates y una derrota. Quedó por detrás de Fortaleza de Brasil, que sumó 13 gracias a cuatro victorias, una parda y una caída, por lo que este último se metió directamente en octavos de final. El conjunto ecuatoriano, por su parte, fue tercero en la zona F de la Copa Libertadores con siete unidades cosechadas gracias a dos alegrías, una igualdad y tres partidos perdidos, motivo por el cual quedó emparejado en el Play-Off de la Sudamericana.

Javier Gandolfi, DT de Independiente del Valle, busca hacerse fuerte ante Boca Juniors LUIS ROBAYO - AFP

Independiente del Valle vs. Boca Juniors: todo lo que hay que saber

Ida de los 16vos de final de la Copa Sudamericana 2024.

Día: Miércoles 17 de julio.

Hora: 21.30 (horario argentino).

Estadio: Banco Guayaquil de Quito, Ecuador.

Árbitro: Felipe González Alveal (Chile).

Independiente del Valle vs. Boca Juniors: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 21.30 (hora argentina) en Quito, Ecuador, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. En DGO, en tanto, también está disponible el partido y la empresa ofrece un 35% de descuento en suscripciones exclusivo para socios del club. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

ESPN.

Disney+.

DGO.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El DT de Boca, Diego Martínez, deberá afrontar esta serie sin muchos integrantes del plantel. En primer lugar Kevin Zenón, Cristian Medina y Ezequiel ‘Equi’ Fernández están en París en la antesala de los Juegos Olímpicos que disputarán con la selección argentina Sub 23. Los tres, titulares indiscutidos durante el primer semestre, regresarán al país en la semana del 11 de agosto, por lo que también se perderán el partido de vuelta. Por otro lado, Guillermo ‘Pol’ Fernández recibió una fecha de suspensión; mientras que tampoco podrán estar Leandro Brey (arquero suplente que también irá a los Juegos Olímpicos), Aaron Anselmino (lesión), Nicolás Figal (lesión), Cristian Lema (lesión) y Edinson Cavani, quien no pudo terminar el entrenamiento de este martes por una molestia muscular y quedó descartado.

Además, esta semana ocurrió una situación inédita en el Mundo Boca: no podrá utilizar a ninguno de los cuatro refuerzos. Ni en la ida, ni en la vuelta. Gary Medel, Tomas Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez no fueron habilitados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ‘por una cuestión de diferencia horaria entre los dos países a la hora de la presentación de las documentaciones’. La fecha límite para habilitar los cambios en la lista de buena fe era hasta el lunes a las 15 (hora argentina). El combinado de la ribera se movió para intentar demostrar ante la entidad madre del fútbol sudamericano que los papeles se entregaron en tiempo y forma, pero no tuvo suerte.

Posibles formaciones

Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Beder Caicedo; Kendry Páez, Cristian Zabala, Joao Ortiz, Renato Ibarra; Junior Sornoza o Michael Hoyos y Jeison Medina.

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Mauricio Benítez, Milton Delgado, Julián Ceballos; Miguel Merentiel y Lucas Janson o Luca Langoni.

LA NACION